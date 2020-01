Glorreiche (Bau-)Zeiten für Schwelm

Schwelm stehen glorreiche Zeiten bevor. Mit dem Baubeginn für die Neue Mitte Schwelm wird sich die Innenstadt über die Dauer von Monaten in eine Großbaustelle verwandeln. Im westlichen Stadtgebiet, in direkter Nachbarschaft der Carl-vom-Hagen-Straße, entsteht nicht nur die neue Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes. Ein benachbartes Grundstück wird auch als heißer Standort für den Ersatz der in die Jahre gekommenen Feuer- und Rettungswache der Stadt Schwelm in der August-Bendler-Straße gehandelt. In die einstige Hauptschule an der Holthausstraße wird einmal die Engelbert-Grundschule einziehen. Und mit der Verabschiedung des Bebauungsplans für das Zassenhaus-Gelände neigt sich das Tauziehen um eine Nachnutzung des Firmengeländes einem guten Ende zu.

Die ganzen angeschobenen Bauprojekte lassen aber auch einen Ausblick auf weitere, noch nicht einmal im Ansatz besprochene Projekte zu. Durch den „Verschiebebahnhof“ werden über kurz oder lang neue Nutzungskonzepte für die Standorte der alten Rathäuser Hauptstraße/Schillerstraße/Moltkestraße, die Grundschule, die Feuerwache und das DRK-Heim an der Hauptstraße nötig sein.

Das gilt im Übrigen auch für die beiden Discounter. Sie werden in Schwelm sicherlich keine zusätzlichen Verbrauchermärkte aufmachen, sondern sich von alten Standorten verabschieden. Aldi Metzerstraße liebäugelt beispielsweise schon lange mit einem neuen Standort südlich der ehemaligen B7. Auch für diese Flächen werden dann Ideen für eine Nachnutzung benötigt.