Gilde der Marktschreier feiern auch in Schwelm Jubiläum

Wenn Aal-Ole, Knabber-Paul und Käse-Barniey ihre Ware lauthals um die Wette anpreisen, dann ist die „Echte Gilde der Marktschreier“ nicht weit. Von Freitag, dem 14. Februar bis Sonntag, den 16. Februar brüllen die Marktschreier auf dem Märkischen Platz wieder was das Zeug hält. Erstmals seit neun Jahren ist das Show-Event wieder zu Gast in Schwelm. Unter dem Motto „50 Jahre und kein bisschen leise“ dürfen sich die Schwelmer auf eine Show rund um kulinarische Leckerbissen mit 15 Verkaufsständen freuen.

Hamburger Fischmarkt stand Pate

Die „Echte Gilder der Marktschreier“ macht vom 14. bis 16. Februar Station auf dem Märkischen Platz in Schwelm. Foto: Privat / WP

Für Veranstalter Achim Borgschulze, der vom Stadtmarketing-Team um Chefin Claudia Lipka unterstützt wird, ist es ein Jubiläumsjahr. Genau vor 50 Jahren, im April 1970, hatten seinen Eltern in Berlin das Format aus der Taufe gehoben. Als Blaupause diente damals der Hamburger Fischmarkt. Bis zu Maueröffnung war die Gilde auch als Werbeträger für das „eingemauerte“ Berlin unterwegs. Pro Veranstaltung im Westen kamen im Schnitt 2,3 Menschen, die ihr berufliches Glück beim West-Berliner Fischmarkt gesucht haben, mit, erinnert sich Achim Borgschulze. Der wohnt übrigens in Sprockhövel und hat das elterliche Unternehmen 2006 übernommen. Nach der Wende, als der Berliner Fischmarkt zunehmend uninteressanter wurde,, begann die „Echte Gilde der Marktschreier“ in die neuen Bundesländer zu reisen und für diese Werbung zu machen.

Heutzutage reist die Gilde durch ganz Deutschland und veranstaltet damit jährlich über 46 Shows. An diesem Wochenende kann das bunte Treiben in Lüdenscheid verfolgt werden, eine Woche nach Schwelm geht es für die Markthändler ins Bundesland Mecklenburg-Vorpommern nach Neustrelitz.

Die Veranstaltung in Schwelm beginnt am Freitag, 14. Februar, um 16 Uhr mit der Begrüßung von Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock. Dann folgt der obligatorische Fassanstich mit Freibier sowie originalem Marktschreier-Frühstück und großer Fischverkostung für alle Besucher. Der Markt schließt am Freitag seine Pforten gegen 19 Uhr. Das ganze Wochenende sind prominente Gästen anwesend. Dazu gehören „Wurst Achim“, das lauteste Lebewesen der Welt und amtierender Deutscher Meister, der „holländische Blumenkönig“, Europas größter Blumenhändler, das Hamburger Original „Aal Ole“, mit seinem Fisch-Lkw und einem Fisch-Imbiss, „Knabber Paul“ mit den gesamten Milkasortiment am Stand und „Mister Snack“. Außerdem sind noch der „Taschen Hinnerk“, ein Ostfriese mit einer vielfältigen Auswahl an Lederwaren, und die „Nudel Anne“ mit ihrer Pasta vom Laster dabei. Damit ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Es gibt Bierwagen, Imbissstände, zum Beispiel mit westfälischen Spezialitäten vom Schwenkgrill, aber auch Fischspezialitäten, Crêpes und Reibekuchen.

„It’s Showtime“, sagt Achim Borgschulze, wenn die Gilde ihre Stände öffnet. Die Schwelmer dürften sich auf die Aktionen der Verbalakrobaten freuen, auf den Wettstreit der Kulturen Holland gegen Deutschland. „Aber vor allem dürfen sich die Schwelmer darauf freuen, dass das Warenangebot richtig gut ist. Es gibt 1-A-Qualität zu günstigen Preisen“, sagt Achim Borgschulze. Natürlich wird auch an die jungen Kunden gedacht. Auf sie wartet ein Kinderkarussell. „Es ist ein Markt für alle Generationen“, verspricht Achim Borgschulze.

Das sind die Öffnungszeiten der Gilde

Die „Echte Gilde der Marktschreier“ ist zu Gast in Schwelm: von Freitag , den 14. Februar bis Sonntag, den 16. Februar, auf dem Märkischen Platz.

Öffnungszeiten: Freitag: 15 bis 19 Uhr; Samstag: 10 bis 19 Uhr; Sonntag: 11 bis 18 Uhr.

Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock wird am Freitag, 14. Februar, um 16 Uhr den Markt der Marktschreier mit einem Fassanstich und Freibier offiziell eröffnen.

Der Veranstalter spricht von einem „originalen Marktschreier-Frühstück nebst einer großen Fischverkostung für alle Anwesenden“.