Gewinnspiel: Wer hat die höchste Sonnenblume im EN-Kreis?

Die Frage des Sommers lautet: Welcher Gärtner hat die höchste Sonnenblume? Um die Antwort zu ermitteln, benötigen wir Ihre Hilfe, liebe Leserinnen und liebe Leser. Denn: Gemeinsam mit dem Gartencenter Mencke stellt diese Zeitung Ihnen die Samen zum Pflanzen von Sonnenblumen zur Verfügung und hält für die drei Gewinner attraktive Preise parat.

Der- oder diejenige mit der höchsten Sonnenblume erhält einen Gutschein in Höhe von 250 Euro, um in dem niveauvollen Gartencenter einzukaufen. Für den zweiten Platz gibt es noch 150 Euro und für den Besitzer der dritthöchsten Sonnenblume winken 50 Euro.

Kontaktdaten per Mail oder Post

Wegen der Abstandsregelungen zu Coronazeiten haben sich Heiko Mencke und sein Team dazu bereit erklärt, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die Samen für die Sonnenblumen nach Hause zu schicken. Sende Sie daher einfach eine E-Mail mit ihren Kontaktdaten und dem Betreff „Gewinnspiel Sonnenblume“ an wp-gartenserie@mencke.de – oder per Postkarte an Mencke Gartencenter GmbH, Schmiedestraße 33, 45549 Sprockhövel.

Wir sind schon sehr gespannt, wie viele Meter das höchste Sonnenblumenexemplar im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis erreicht. Viel Spaß und viel Erfolg bei der Sonnenblumenaufzucht.