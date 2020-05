Eine Frau hat der Polizei in Gevelsberg einen Brief geschrieben, um sich bei den Beamten zu bedanken.

Polizei Gevelsbergerin schreibt emotionalen Dankesbrief an Polizei

Gevelsberg. Eine Frau aus Gevelsberg hat der Polizei einen Brief geschrieben. Sie will den Beamten darin für ihre Arbeit einfach mal Danke sagen.

Von mangelndem Respekt ihnen gegenüber können wohl viele Polizisten in ganz Deutschland erzählen. Umso mehr wird sich die Polizei in Gevelsberg gefreut haben, als sie den Brief einer Gevelsbergerin las. Die Frau schrieb den Beamten, um ihnen für ihre Arbeit zu danken.

„Ich lese täglich, wie schwer es für Euch geworden ist, und erlebe, wie respektlos mit Euch umgegangen wird“, schreibt die Frau in ihrem Brief. „Dank erhaltet Ihr selten, aber wie selbstverständlich werdet ihr gerufen, wenn es Probleme gibt.“ Die Zeiten seien immens schwierig – auch schon vor Corona.

„Ich denke, es ist nicht wirklich leicht seine Angehörigen zurückzulassen und zum Dienst zu gehen“, heißt es weiter. „Viele Eurer ,Kunden’ sind uneinsichtig, gewaltbereit und gewisse Bewaffnungen werden von der Gegenseite völlig unkontrolliert gegen Euch eingesetzt.“ Dennoch gehe ein Großteil der Bevölkerung harsch mit der Polizei ins Gericht.

Die Frau beendet ihr Dankesschreiben mit den Worten: „Ich bin sehr froh, dass es Euch gibt und ihr Euren Dienst für uns weiterhin verrichtet. Danke, dass ich mich – auch in der heutigen Zeit – durch euch verhältnismäßig sicher fühlen darf.“