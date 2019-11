Gevelsberger Weihnachtswunderland mit Adventszauber

Die Adventszeit in der Gevelsberger Innenstadt wird stimmungsvoll. Erst der Mondscheinbummel am Freitag, 29. November, dann der Adventszauber am Sonntag, 8. Dezember. Die Gevelsberger können sich auf zwei Veranstaltungen freuen, „die durch ihre besondere und heimelige Atmosphäre weit über die Stadtgrenzen hinaus erstrahlen“, da ist sich Pro-City-Chefin Susanne Schumacher sicher.

Für Bürgermeister Claus Jacobi steht fest: „Was hier auf die Beine gestellt wurde, ist erstaunlich und beeindruckend, die Gevelsberger werden einen Wow-Effekt erleben.“ Damit meint er vor allem das Programm am ersten verkaufsoffenen Sonntag zur Weihnachtszeit – dem Adventszauber am 8. Dezember.

Info Lichterschauspiel zum Mondscheinbummel Ein imposantes Lichterband wird die Mittelstraße am Freitag, 29. November, in stimmungsvolles Licht tauchen. Von 18 und 22 Uhr dürfen sich alle...

Immer wieder sei der Wunsch nach einem Weihnachtsmarkt in Gevelsberg aufgekommen. Aber das sei nicht einfach zu realisieren, erklärt Schumacher. Die Stände seien längst für andere Märkte gebucht, die bereits etabliert sind. Also wurde die Idee für einen verkaufsoffenen Sonntag als Alternative geboren, die schon jetzt so viel mehr ist als nur eine Veranstaltung, die Kaufanreize setzt. Viele Vereine, Einrichtungen und Institutionen beteiligen sich an diesem Tag.

Es wird der vierte verkaufsoffene Sonntag sein. Susanne Schumacher verspricht: „Die Mittelstraße verwandelt sich draußen und drinnen zu einem ganz besonderen Weihnachtsmarkt.“ Sie dankte Citymanagerin Lena Becker für ihren außergewöhnlichen Einsatz und das tolle Programm.

Atmosphäre

Die Gevelsberger Weihnachtsbeleuchtung erleuchtet bereits seit Montag die Mittelstraße. Zum Adventszauber kommen noch zahlreiche Tannenbäume hinzu. Die Bäume werden in Kooperation mit der Zenkner & Ferber Landschafts- & Gartenbau GbR entlang der Straße aufgestellt und durch verschiedene Institutionen aus der Stadt festlich und kreativ geschmückt. „Uns ist es wichtig, dass sich viele Gevelsberger Einrichtungen und Institutionen beim Adventszauber einbringen können und in dieser Veranstaltung auch wiederfinden“, erklärt Lena Becker. „Und die Liste der Teilnehmer wird ständig länger.“

Für besondere Atmosphäre sorgt die Kirmesgruppe Börkey. Die Aktiven holen noch einmal ihre Wagendarstellungen heraus und zeigen, warum „Santa Börkey“ in diesem Jahr verdient den Kirmeszug gewonnen hat. Die Rentiere, Nikoläuse und Schneemänner werden noch einmal den Weg auf die Mittelstraße finden und als Fotomotive locken.

Unterhaltung

Für weihnachtliche Unterhaltung auf der Straße sorgen musizierende Weihnachtsmänner gemeinsam mit einer singenden Weihnachtsfrau. Die Kinder können auf einer riesigen Rollenrutsche in eine Winterlandschaft abtauchen.

Die Kirmesgruppe Aechter de Biecke bietet ihre deftige Erbensuppe an, die Kirmesgruppe Schnellmark serviert Räucherforellen. Glühwein, Kakao und Kinderschminken gibt es traditionell von der Kirmesgruppe Vie ut Asbi’eck.

Gemeinsamer Einsatz für den Adventszauber: Die Zahl der Teilnehmer ist groß. Foto: Carmen Thomaschewski / WP

Weihnachtlich wird es auch auf der Bühne auf dem Buteraplatz: Dort beginnt ab 13 Uhr das Programm mit weihnachtlichen Lesungen durch die Leselernhelfer Mentor. Im Anschluss treten die Fidelen Vogelsanger mit weihnachtlichen Klängen auf. Ab 16.15 Uhr lädt die Freie evangelische Gemeinde alle großen und kleinen Besucher zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen ein. Zu hören gibt es auch Poetry Slam und die Weihnachtsgeschichte. Der Rotary Club Gevelsberg-Engelbert bietet Eierlikör an, es gibt Maronen, Crêpes, eine Stockbrotaktion der AWO Schnellmark, ein Bastelangebot für Kinder vom CVJM, Trockenfrüchte und Nüsse, Schals, Mützen und Handschuhe sowie Kunstprodukte von Gebal und vieles mehr. Außerdem bietet der Abiturjahrgang 2020 des Städtischen Gymnasiums einen Einpackservice am Buteraplatz an, für alle diejenigen, die den Sonntag für den Einkauf von Weihnachtsgeschenken genutzt haben und diese direkt verpacken lassen möchten.

Nikolausaktion

Gemeinsam mit dem Gevelsberger Kirmesverein lädt Pro-City zum großen Nikolaustreff auf der Mittelstraße für einen guten Zweck ein: An gekennzeichneten Ständen können die Besucher eine rote Mütze erstehen – inklusive einer Wertmarke für einen Glühwein oder Kinderpunsch, gespendet von der Firma Krughöfer und von Getränke Rehfeld (Erwachsene 3 Euro, Kinder 1,50 Euro). Die Erlöse werden für die Nachwuchsförderung des Kirmesvereins eingesetzt.

