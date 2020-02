Gevelsberger rast alkoholisiert mit Pkw durch Fußgängerzone

Gevelsberg. Mit mehr als 1 Promille am Steuer ist ein 27 Jahre alter Gevelsberger durch die Gevelsberger Fußgängerzone gerast.

Diese Raserei war lebensgefährlich und dafür wird sich der Gevelsberger noch verantworten müssen.

Das ist passiert: Donnerstagnacht fiel einer Streifenbesatzung die Fahrweise des 27-jährigen Gevelsbergers auf, der an der Mittelstraße rasant an einer Ampel losfuhr und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Fußgängerzone hineinfuhr. Aus dieser fuhr er über die Wasserstraße, ohne auf den fließenden Verkehr Rücksicht zu nehmen weiter auf die Mittelstraße.

An der Kreuzung Nirgena setzte er seinen wilden Fahrstil fort und fuhr bei Rotlicht über die Kreuzung. An der Hagener Straße konnte der Twingo gestoppt werden.

Bei der Kontrolle fiel auf, dass der 27-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Mit einem Wert von über 1 Promille wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.