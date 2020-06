Gevelsberger Kirmes im Herzen startet am Freitag

Gevelsberg. Auch wenn sich in diesem Jahr kein Karussell auf den Straßen der Stadt dreht, die Gevelsberger Kirmes findet trotzdem statt. Mit diesem Programm.

Die schrägste Kirmes Europas hätte unter normalen Umständen am Freitag begonnen und Gevelsberg bis einschließlich Mittwoch in seinen liebsten Ausnahmezustand des Jahres versetzt. Davon, dass 2020 nun alles anders ist, will sich der Kirmesverein aber nicht unterkriegen lassen.

Am Dienstagabend stellte er ein Programm mit Aktionen für die sogenannte „Kirmes im Herzen“ vor.

Freitag: Jeder Gevelsberger hat via Internet die Möglichkeit, live dabei zu sein, wenn die Kirmes mit dem Anblasen symbolisch eröffnet wird. „Wir wollen damit ein emotionales Zeichen setzen und alle daran teilhaben lassen“, sagt Markus Loetz, Erster Vorsitzender des Kirmesvereins. Mit Standarten wird es hoch zur Kirmesmauer gehen. Loetz, Hammerschmied Bernd Matthäi und Bürgermeister Claus Jacobi werden dann eine kurze Ansprache halten. Auch die Böllerschüsse sollen ertönen. Dann geht es an das erste Kirmesbier im Hippendorf.

Samstag und Sonntag: Die Sirene am Sonntag ertönt trotzdem und erinnert an den Kirmeszug. Auch die einzelnen Gruppen haben für sich kleinere Aktionen geplant.

Montag: Der Vorstand geht im Blaukittel und mit Abstand auf Kneipentour.

Dienstag: Die gesammelten Spenden werden auf dem Kirmesplatz an die Schaustellervertreter übergeben. Abends gibt es statt des Feuerwerks eine Lichtshow.

Ausführlicher Bericht am Freitag