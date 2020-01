Auf dem Friedhof Gevelsberg-Berge sind mehrere Vasen von Begräbnisstätten gestohlen worden. Das bestätigt die Kreispolizeibehörde auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Stadt Gevelsberg spricht dabei von einem wiederkehrenden Problem auf Friedhöfen. Die Evangelische Kirchengemeinde und die Propstei St. Marien hingegen haben in der jüngsten Vergangenheit weniger Probleme mit Diebstählen auf ihren Friedhöfen in Gevelsberg gehabt. Sie berichten dafür von anderen Dreistigkeiten.

Das Gesteck liegt auf dem Boden vor dem Kolumbarium. Die Vase, die dazugehörte, ist verschwunden. Gestohlen, um genau zu sein. „Wie kann ein Mensch soweit sinken?“, fragt Joachim Richter entsetzt. Der Gevelsberger steht vor der Begräbnisstätte seiner Schwiegereltern auf dem Friedhof Gevelsberg-Berge.

Störung der Totenruhe

An einem Sonntag im Dezember hat er den Diebstahl bemerkt. 14 Tage zuvor sei die Vase noch dagewesen. Andere, mit denen er gesprochen habe, seien ebenfalls betroffen. Richter will von mindestens 60 gestohlenen Vasen gehört haben. Nun hat er sich an unsere Redaktion gewandt, will auf das Thema noch einmal aufmerksam machen.

Infobox Thema Vandalismus auch bei Schulen Das Thema Vandalismus stand in Gevelsberg erst kürzlich im Fokus. Die Grundschule Pestalozzi an der Teichstraße hatte sich in einem Schreiben an die Öffentlichkeit gewandt (wir berichteten). Darin ging es um Marihuana-Tütchen,Trinkgelage und Vandalismus auf dem Schulhof der Pestalozzi-Schule. Wegen der abendlichen Eskapaden unliebsamer Zeitgenossen musste eine Tischtennisplatte entfernt, eine weitere an einen anderen Punkt des Schulhofes versetzt werden. Auch eine Videokamera wurde installiert. „Wir nehmen das als Thema sehr ernst“, sagte Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi und kündigte weitere Maßnahmen an. „Das kommt an allen Schulen vor und davor müssen wir eine Schule schützen.“ Ähnlich wie bei den Friedhöfen äußerte er sich, dass Schulhöfe schwierig zu überwachen seien. Ein Sicherheitsdienst für alle Schulen sei finanziell nicht darstellbar.

Wie viele Vasen auf dem Friedhof Gevelsberg-Berge im Dezember genau gestohlen wurden, lässt sich auf Nachfrage bei der Kreispolizeibehörde nicht feststellen. Pressesprecherin Sonja Wever bestätigt aber, dass es mehrere Anzeigen gegeben habe. In der Zeit vom 21. bis zum 26. insgesamt acht – alle im Zusammenhang mit dem Friedhof Gevelsberg-Berge. Vier Anzeigen würden sich auf den Diebstahl von Vasen, unter anderem von Kupfervasen, beziehen.

Vier weitere allgemein auf die Störung der Totenruhe. „Da wurden unter anderem Gräber verwüstet“, so Sonja Wever. Joachim Richter hat keine Anzeige erstattet. „Das nützt sowieso nichts, das wird dann wieder eingestellt“, sagt der 70-Jährige. Ihm ist etwas anderes wichtig: „Die Leute müssen die Augen offenhalten.“ Das sei sein Appell.

Schwer zu überwachen

„Diebstähle auf Friedhöfen sind etwas, das immer wieder vorkommt“, sagt Claus Jacobi, Bürgermeister der Stadt Gevelsberg, und gibt zu: „Es ist immer schwer, etwas dagegen zu tun.“ Der Zentralfriedhof in Berge sei sehr weitläufig und daher schwer zu überwachen. Er gehört neben dem Waldfriedhof und dem Friedhof Am Heck zu den städtischen Friedhöfen.

Helmut Otto von der Verwaltung der Evangelischen Kirchengemeinde Gevelsberg sind in der jüngsten Vergangenheit keine Diebstähle auf den Friedhöfen der Gemeinde zu Ohren gekommen. Der Gemeinde gehören Teile des Friedhofs an der Waldstraße und des Friedhofs Lindengraben. Hinzu kommt der an der Erlöserkirche.

Generell kämen Diebstähle eher vor Totensonntag oder Allerheiligen vor, wenn Gestecke frisch ausgelegt würden. Verwüstungen gebe es aber immer, beispielsweise an Grabsteinen, berichtet Helmut Otto. „Das kann jederzeit passieren“, sagt er.

Hundekot auf Gräbern

Die Katholische Kirchengemeinde St. Engelbert Gevelsberg hat aktuell nur wenige Probleme mit Vandalismus oder Diebstählen. Das berichtet Patrizia Labus, Sprecherin der Propstei St. Marien, zu der die St.-Engelbert-Gemeinde gehört. Ein Teil des Friedhofes Lindengraben ist unter der Trägerschaft der Gemeinde. „Hier gibt es in letzter Zeit aber verstärkt Probleme mit Hundekot auf Gräbern“, sagt die Propstei-Sprecherin.