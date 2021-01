Gevelsberger Feuerteufel hat Wahnvorstellungen

Das Landgericht in Hagen entscheidet darüber, ob der 38-Jährige dauerhaft in einer Klinik untergebracht wird.

Gevelsberg/Herdecke/Hagen Nächste Runde im Prozess gegen den Gevelsberger, der das Krankenhaus in Herdecke anzünden wollte. Einblicke in seine Psyche.

Ein Lagerfeuer am Berger See und ein ausgebranntes Zimmer in der Herdecker Psychiatrie: Im Sommer verursachte ein psychisch kranker Mann aus Gevelsberg offenbar innerhalb kürzester Zeit zwei Brände. Nun wurde das Verfahren vor dem Hagener Landgericht, bei dem es um die mögliche Unterbringung des 38-Jährigen in der Psychiatrie geht, fortgesetzt.

Schwarze, verrußte Wände, ein zerborstenes Fenster und ein Bett, von dem im Prinzip nur noch ein Gerippe übriggeblieben ist. Die Bilder von dem Feuer, das der beschuldigte Gevelsberger Mitte Juni durch Anzünden der Matratze in seinem Zimmer auf der „fakultativ geschlossenen Akut- und Intensivstation UD der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke“ entfacht haben soll, sprechen für sich. Am zweiten Verhandlungstag vor der 6. Großen Strafkammer des Hagener Landgerichts wurden die Fotos auf einem großen Bildschirm gezeigt. Sie verdeutlichten Ausmaß und Gefährlichkeit des Zwischenfalls. Das betroffene Zimmer, das geht aus der Gefährdungsabschätzung und Sanierungsempfehlung eines Sachverständigenbüros hervor, müsse in einen Rohbauzustand versetzt werden. Im Nebenzimmer müsse die Elektrik überprüft werden und die gesamte Station von Ruß und Rauchgas gereinigt werden. Auch muss das zerstörte Spezialfenster ersetzt werden. Ein relativ hoher Aufwand augenscheinlich - wobei der Gesamtschaden noch nicht komplett festzustehen scheint. Im Vordergrund stand allerdings auch sicherlich die Notwendigkeit, die wichtige, zwischenzeitlich aber unbewohnbare Station wieder zum Laufen zu bringen.

Angeklagter isst Blätter und Stöcke

Der mutmaßliche Verursacher, der wegen des Verdachts einer paranoiden Schizophrenie mit Wahnvorstellungen nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft schuldunfähig ist, saß, wie schon zu Prozessbeginn, regelrecht zusammengekauert auf seinem Platz im Gerichtssaal. Er machte einen zutiefst verängstigten Eindruck. Der 38-Jährige, der sich nach dem Zündeln am Berger See bei Eintreffen der Polizei auf den Boden gesetzt und Blätter und Stöckchen gegessen haben soll, wirkte fast verloren. Maßnahmen wie Masken und Plexiglasscheiben zum Infektionsschutz machen die Situation für ihn offenkundig nicht einfacher, sind angesichts der Pandemie aber notwendig.

Umso mehr bemühen sich die Prozessbeteiligten um einen behutsamen Umgang mit dem Beschuldigten. So erläuterte ihm der Vorsitzende Richter Christian Potthast, warum der zweite Prozesstag relativ kurz ausfiel. Der psychiatrische Sachverständige sei verhindert und deshalb solle nichts erörtert werden, was für dessen Gutachten relevant sein könne. „Mir ist wichtig, dass Sie verstehen, was wir hier tun und dass hier nichts geschieht, was unfair wäre.“ Dem entsprechend könne er sich auch jederzeit an seinen Rechtsanwalt Philippos Botsaris wenden, falls er Fragen habe.

Zeugen werden befragt

Anfang Februar soll das Verfahren, für das insgesamt sechs Verhandlungstage geplant sind, fortgesetzt werden – unter anderem mit der Befragung von weiteren Zeugen. sam