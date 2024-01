Gevelsberger stirbt bei Unfall auf A43 - Umstände rätselhaft

Bei einem Verkehrsunfall auf der A43 in Richtung Wuppertal zwischen den Anschlussstellen Witten-Heven und Witten-Herbede ist am heutigen Mittwochmorgen um 7.10 Uhr ist ein 50-Jähriger aus Gevelsberg verstorben.

Der Mann war ersten Erkenntnissen zufolge zunächst mit seinem Auto in Fahrtrichtung Münster unterwegs. Dort kollidierte er laut Polizei aus ungeklärter Ursache erst mit der Mittelschutzplanke und im Anschluss deutlich mit der Außenleitplanke.

Danach stieg er aus dem Fahrzeug aus. Auf Nachfrage bei der Polizei hieß es, dass der Mann dies mithilfe mehrerer Ersthelfer tat. Daraufhin überquerte er aus bisher ungeklärter Ursache die komplette Fahrbahn in Richtung Münster. Schon dabei wurde er beinahe von einem Fahrzeug erfasst. Anschließend stieg der 50-Jährige über die Mittelleitplanke und betrat die Fahrbahn in Richtung Wuppertal, wo ein Tesla-Pkw ihn erfasste. Der Mann aus Gevelsberg erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Bochum war im Einsatz, um die Unfallstelle aufzunehmen. Zeitweise war ein Fahrstreifen in Richtung Wuppertal gesperrt. Gegen 11.07 Uhr gab die Polizei den Streifen wieder frei. Noch unklar ist, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren und der Mann deshalb verunfallte. Das ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

