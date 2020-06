Gevelsberg: Wird Gastro-Meile auf Mittelstraße wiederholt?

Gäste lassen es sich an der Mittelstraße in Gevelsberg schmecken. Im Zuge einer Aktion war sie für zwei Tage gesperrt worden, damit die Gastronomen mehr Platz zur Bewirtung haben.

Gevelsberg. Kulinarisch weiß Gevelsberg zu überzeugen. Der Wirteverein lobt die große Bandbreite der Gastronomie in der Stadt, sieht aber auch Probleme.

2,24 ist die Note, mit der die Teilnehmer des Heimat-Checks das gastronomische Angebot in Gevelsberg bewerten. Damit erreicht die Stadt den ersten Platz, dicht gefolgt vom Angebot in Schwelm (Note 2,50). Ennepetal landet etwas abgeschlagen mit 3,65 auf dem letzten Platz. Der Gevelsberger Wirteverein teilt die Auffassung der Leserinnen und Leser. Er spricht von einer großen gastronomischen Bandbreite in Gevelsberg, sieht aber auch Potenzial für Verbesserung.

„Im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis haben wir eine gute Auswahl an Gastronomiebetrieben“, sagt Ralf Hedtmann, Vorsitzender des Wirtevereins und Betreiber des Papillons an der Mittelstraße. Es gebe eine kleine Kneipenszene, in der so gut wie alles fußläufig erreichbar sei. Hinzu kämen Restaurants aber auch Imbiss-Angebote.

„Mit der Umgestaltung der Mittelstraße vor Jahren hat es auf jeden Fall eine positive Wende gegeben“, blickt Hedtmann zurück und findet: „Da beneiden uns andere drum.“ Schade sei, dass der Club One an der Kölner Straße in diesem Jahr weggefallen sei. Früher war hier das RPL ansässig. Wer nun regelmäßig feiern wolle, müsse seitdem die Stadt verlassen, sagt Hedtmann.

Aktion in Gevelsberg

Aber auch ganz allgemein sieht der Vorsitzende des Wirtevereins noch Möglichkeiten der Verbesserung, was das gastronomische Angebot in Gevelsberg angeht. „Wir können uns da qualitativ noch steigern“, macht er deutlich. „Wir brauchen in den Außenbereichen zum Beispiel mehr Windschutz.“ Der Trend gehe dahin, dass Gäste verstärkt draußen säßen. Das sagt Hedtmann vor allem mit Blick auf die Mittelstraße.

Genau darauf zielte auch die von Stadt und Wirten konzertierte Aktion am Wochenende nach Fronleichnam ab. Die Stadt hatte die Mittelstraße wie mehrfach berichtet zugunsten der anliegenden Gaststätten an zwei Tagen für den motorisierten Verkehr gesperrt und machte damit auch außerhalb von Gevelsberg Schlagzeilen.

Die Wirte hatten so die Möglichkeit, größere Flächen zur Bewirtung ihrer Gäste in Anspruch zu nehmen und gleichzeitig die Abstandsregeln und geltenden Hygienevorschriften einzuhalten. Für den Wirteverein und die Stadt ein Wiederholungsmodell. „Ich könnte mir gut vorstellen, dass man das über den Sommer hinweg jeden zweiten Samstag im Monat macht“, sagt Ralf Hedtmann.

Auch Bürgermeister Claus Jacobi bestätigt: „Wir werden uns künftig mal mit dem Wirteverein zusammensetzen und eine Konzeption anfangen, dass man im Sommer nochmal eine Gastro-Meile macht.“ Vielleicht ergebe sich bis dahin auch die Möglichkeit, ein Begleitprogramm zu veranstalten oder eventuell noch einen Crêpes-Stand zusätzlich anzubieten.

Sorge um Gaststätten

Mit dieser Aktion verknüpft war die sogenannte Gevelsberger Erklärung, die ebenfalls für viel Aufmerksamkeit über die Stadtgrenzen hinaus sorgte.

Darin appellieren die Stadt Gevelsberg, der Wirte-verein und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Westfalen an die Verantwortlichen der Politik in ganz Deutschland, die Gastronomie-Branche während der Covid-19-Pandemie nicht im Stich zu lassen. Mehrere Städte und Landkreise aus Nordrhein-Westfalen haben das Papier mittlerweile ebenfalls unterzeichnet (wir berichteten).

Eine große Pleitewelle in Gevelsberg in Folge der Pandemie befürchtet Ralf Hedtmann tatsächlich nicht. „In Gevelsberg wird es nach Corona so sein wie es jetzt auch ist“, schätzt der Gastronom. Entscheidend sei aber auch, wie es weitergehe.

„Im Herbst müssen wir rein mit unseren Tischen und Stühlen. Wenn dann zum Beispiel wegen Corona weiterhin kein Thekenbetrieb möglich ist, ist das ein Problem“, warnt er. „In den Lokalen haben wir wegen der Abstandsregel ja nur begrenzt Sitzplätze.“ Er selbst habe im Papillon 75 Plätze, wenn man die Hocker an der Theke hinzuzähle. Ohne seien es nur 50.