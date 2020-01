Gevelsberg weitet Wettbewerb „Blühende Vorgärten" 2020 aus

Die Verwaltung der Stadt Gevelsberg hat der Politik über den Verlauf des Wettbewerbs „Blühende Vorgärten“ berichtet. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Wirtschaftsförderung zog Bürgermeister Claus Jacobi ein positives Fazit der Premiere im vergangenen Jahr. Er kündigte an, die Aktion in 2020 ausweiten zu wollen.

„Trotz des kurzen Vorlaufs hatten wir viele teilnehmende Familien und Partnerorganisationen in der Stadt“, sagt Jacobi erfreut. Auch große Landnutzerverbände seien dabei gewesen. Der Wettbewerb startete am 10. März zum Umweltmarkt während des Gevelsberger Frühlings und lief bis zum 31. Juli. Laut Vorlage der Verwaltung beteiligten sich während des gesamten Zeitraums insgesamt 22 Gartenbesitzer mit ihren Vorgärten.

Vier Gewinner in Gevelsberg

Dabei habe die Spanne der Vorgartengrößen von wenigen bis mehreren Hundert Quadratmetern gereicht. Nach Abschluss des Wettbewerbs besichtigte und bewertete eine fünfköpfige fachkundige Jury die angemeldeten Gärten. Sie nahm acht davon auf in eine engere Auswahl. Das geschah auf der Grundlage eines von der Fachjury erarbeiteten Bewertungskatalogs. Die acht Vorgärten in der engeren Auswahl wurden daraufhin erneut besichtigt und bewertet.

Infobox Preisübergabe Die Übergabe der Gewinne an die Preisträger des Wettbewerbs „Blühende Vorgärten“ erfolgt im Zuge einer größeren Veranstaltung am Dienstag, 11. Februar, ab 18.30 Uhr im Ratssaal des Gevelsberger Rathauses, Rathausplatz 1. Ein Vertreter der Regionalgruppe Südwestfalen des Vereins Naturgarten wird während dieser Veranstaltung einen Vortrag zum Thema „Anlage und Pflege eines Naturgartens“ halten. Dazu eingeladen sind auch diejenigen, die nicht am Wettbewerb teilgenommen haben und/oder teilnehmen wollen.

Schließlich ermittelten die Experten vier Gewinner. Auf sie warten nun Sachpreise in Form von Gutscheinen, die in Gevelsberg eingelöst werden können. „Wir konnten aus dem Wettbewerb viele Erkenntnisse ziehen, was den Neustart des Wettbewerbs, aber auch was unsere eigenen städtischen Grünflächen angeht“, sagte Claus Jacobi. In diesem Jahr solle das Thema ausgeweitet werden.

Nicht nur Vorgärten

„Uns ist aufgefallen, dass viele Leute zwar keine blühenden Vorgärten, dafür aber zum Teil große Normalgärten hinter dem Haus haben“, sagt der Bürgermeister weiter. Daher solle sich der Wettbewerb in diesem Jahr nicht nur auf Vorgärten beschränken.

Auch wolle die Stadt den Wettbewerb stärker bewerben. Die Mittel dazu seien vor dem Hintergrund des Klimaschutzes aufgestockt worden. „Wir werden das Thema auch wieder über die Homepage der Stadt aufgreifen“, versprach der Bürgermeister auf Nachfrage von Achim Oldenbüttel (Grüne) im Ausschuss. So könnten sich Interessierte über den Wettbewerb informieren.

Teil des Klimaschutzkonzeptes

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Gevelsberg einen anhaltenden Trend zur Anlage von Schotter- und Steingärten ausgemacht. Mit dem Wettbewerb „Blühende Vorgärten“ wollte sie daher Anreize schaffen, ökologisch wertvolle und artenreiche Vorgärten anzulegen. Gleichzeitig gehört die Aktion zu einem Paket von Maßnahmen im Zuge des städtischen Klimaschutzkonzepts. Damit will Gevelsberg einen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu leisten.