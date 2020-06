Gevelsberg: Täter stehlen Auto von der Garagenzufahrt

Gevelsberg. Unbekannte haben in Gevelsberg einen Pkw gestohlen, der auf einem Grundstück vor der Garage geparkt war. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

In der Zeit von Montag bis Dienstag entwendeten Unbekannte an der Straße Am Schlagbaum einen Toyota Yaris. Der Wagen war in einer Grundstücksauffahrt vor der Garage geparkt. Der Toyota ist silber, etwa acht Jahre alt und verfügt über ein nachgebautes Schiebedach.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter für Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Das Fahrzeug ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Es kann also entriegelt und gestartet werden, ohne den Autoschlüssel ins Schloss stecken zu müssen.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Wer etwas beobachtet hat, was zur Ermittlung beitragen kann, kann sich an jede Dienststelle der Polizei wenden