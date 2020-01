Gevelsberg. Restkarten für Benefizkonzert „Rock for Children“. Erlös an Gevelsberger Kinder- und Jugendhospiz. Local Friends 2020 mit prominentem Neuzugang.

Gevelsberg: Rocker helfen leidenden Kindern

Ein größeres Kompliment könnte es für die Organisatoren kaum geben: „Ihr habt es innerhalb ganz kurzer Zeit geschafft, dass die Leute wissen, dass man sich in Gevelsberg zum ersten Mal im neuen Jahr bei Rock for Children sieht“, sagte WDR-Mann Jan Schulte im vergangenen Jahr. Er wird am kommenden Samstag, 11. Januar, das Benefizkonzert zu Gunsten des Kinder- und Jugendhospizes erneut moderieren. Und einer Sache können sich die Gevelsberger sicher sein: Hier sieht man sich.

Hospiz braucht dringend Männer

Noch gibt es einige wenige Karten im Vorverkauf. Ob die Abendkasse öffnen wird, ist noch nicht sicher, denn die Aula Alte Geer könnte bereits im Vorfeld ausverkauft sein, wenn die Gevelsberger Bands Proscription und Cold Friday erneut zum harten Tanz für große Herzen bitten. Sie versprechen erneut eine großartige Party, die wieder im Zeichen der Ehrenamtlichen steht, die beim Kinder- und Jugendhospiz kleinen Menschen und ihren Familien über ganz schwierige Zeiten hinweghelfen.

Selbstverständlich werden die Mitarbeiter des Hospizes wieder vor Ort sein, ansprechbar für alle Fragen. Außerdem werden sie sich und ihre Arbeit im kurzen Zwiegespräch auf der Bühne mit Jan Schulte vorstellen. Michaela Pesenacker, Koordinatorin des Kinder- und Jugendhospizes: „Uns fehlt noch immer die durchschlagende Bekanntheit, deshalb ist dieses Konzert, mit dem wir Leute erreichen, die sich sonst niemals mit uns beschäftigen würden, ganz, ganz wichtig.“ Hospizgeschäftsführerin Tuija Minor ergänzt: „Vielleicht finden wir dadurch den einen oder anderen Ehrenamtlichen. Wir können alle gebrauchen, vor allem Männer sind bei den Ehrenamtlichen unterrepräsentiert.“

Nebenbei hat sich das Konzert vor der vierten Auflage bereits zum größten Einzelspender für die Kinder- und Jugendarbeit im Ökumenischen Hospiz Emmaus entwickelt. Exakt 26.666 Euro haben die Rocker aus den ersten drei Veranstaltungen übergeben, wollen auch mit Nummer vier ein gutes Sümmchen zusammentragen.

Vom Schmuser bis zum harten Rocker

Dafür fahren sie mächtig auf, um die Leute zu begeistern. Den Auftakt machen die heimischen Coverrocker der Band „Stark“. Sie wollen unter Verzicht auf ihre Gage etwa 60 Minuten das Publikum mit harten Hits der vergangenen Jahrzehnte auf Betriebstemperatur bringen, bevor eine musikalische Besonderheit die Bühne entert und den Zuhörern – und Zuschauern – einen Auftritt bieten will, den es so noch nie gegeben hat.

Unter dem Banner der „Local Friends 2020“ haben sich fast 20 heimische Musiker zusammengetan, um den Leuten einen Mix aus Rock-Hits zu bieten, die vom zarten Schmuselied bis zum Hochgeschwindigkeitssong die ganze Bandbreite der Rockmusik abdecken. Kurz vor dem Auftritt vermelden die Local Friends noch einen prominenten Neuzugang, denn Smithy-Keyboarder Oliver Maikranz wird auch für das Kinderhospiz in die Tasten greifen. Für Sound, Licht, Laser und Video der Extraklasse sorgt das Lightline-Team um den Gevelsberger Stefan Juchert, der den guten Zweck auch seit dem ersten „Rock for Children“ unterstützt.

Es soll getanzt, gesungen, gefeiert und vor allem auch verzehrt werden. Das Team der Zahnarztpraxis Dieter Pfeiffer, Holger Pelz und Steffen Bischlipp schwingt den Kochlöffel und versorgt die Hungrigen. Über eine ausreichende Menge von Getränken aller Art müssen sich die Besucher des Rockkonzerts ohnehin keine Gedanken machen.

Hier gibt es die letzten Karten

Die letzten Karten gibt es aktuell noch bei Intersport Reschop, Mittelstraße 15 in Gevelsberg, sowie bei der Buchhandlung Kamp, Hauptstraße 45 in Schwelm, zum Preis von 15 Euro. An der Abendkasse beträgt der Preis 17 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr, die Musik beginnt um 19 Uhr.