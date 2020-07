Gevelsberg: Riesen-Schachspiel für Offenen Ganztag Silschede

Gevelsberg. Der Ortsverband Gevelsberg der Arbeiterwohlfahrt hat der Offenen Ganztagsschule Silschede ein großes Schachspiel gespendet.

Es ist bekannt, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ohne die Offene Ganztagsschule (OGS) nicht funktioniert und dass viele Kinder sie dringend brauchen, um halbwegs gerechte Startchancen ins Bildungssystem zu haben. Nur leider klappt es mit der Betreuung nach Unterrichtsschluss nicht so richtig.

Es fehlen vielerorts Personal und Räume, um die Kinder in Klassengruppen zu betreuen. Auch sind es fehlende finanzielle Mittel, die eine OGS oftmals an ihre Grenzen kommen lässt.

Fähigkeiten beflügeln

Das weiß auch der Vorstand vom AWO-Ortsverein Gevelsberg. In den letzten Jahren lag dessen Hauptaugenmerk bei den ortsansässigen Kindertageseinrichtungen; nun ist es an der Zeit, die Offenen Ganztagsgrundschulen ein wenig mehr zu unterstützen. Kinder profitieren vom Schach. Allein an der Grundschule Silschede werden mit Beginn des neuen Schuljahres 79 Kinder den Offenen Ganztag der AWO-Ennepe-Ruhr in Anspruch nehmen, erzählte Martina Rohde, Einrichtungsleiterin der dortigen AWO-Kids und -KinGs. Man kann sich nur allzu gut vorstellen, wie groß ihre Freude gewesen sein muss, als sich der Vorstand vom AWO-Ortsverein-Gevelsberg mit ihr in Verbindung setzte, um zu erfahren, womit man den Kindern, aus dem erwirtschafteten Erlös des Cafeteria-Betriebs in der Kampstraße, vielleicht eine kleine Freude machen könnte.

Man musste gar nicht lange überlegen und schlug Martina Drucks und ihren Vorstandsmitgliedern ein überdimensionales Schachspiel – welches auch im Outdoor-Bereich einsetzbar ist – vor. Das Spiel der Könige ist nämlich weit mehr als ein Denksport. Es beflügelt Fähigkeiten wie Konzentration, räumliches Denken, Sozialkompetenz, Rechnen und Lesefähigkeit.

Der Wunsch ging nun in Erfüllung und „unsere Kinder sind total begeistert“. Anfänglich sei es gar nicht wichtig, so Martina Rohde, Schach-Strategien und Eröffnungszüge zu kennen. Im Vordergrund stünde zunächst für alle der Spaß mit den Figuren sowie spielerisch die Schachregeln zu lernen und korrekt anzuwenden. „Wann immer zwei Kinder ihre Züge auf dem Brett machen, die anderen schauen ihnen dabei gebannt zu.“

Womit deutlich wurde, dass dieses Geschenk fortan seinen Sinn und Zweck erfüllt. Aufgrund der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie und den damit angeordneten Schutzmaßnahmen, verzichtete der Vorstand vom AWO-Ortsverein-Gevelsberg auf einen persönlichen Besuch in den Räumlichkeiten der Grundschule Silschede.

„Wir möchten uns daher nun auf diesem Wege für die großzügige Spende bedanken, mit der man unseren Schützlingen eine riesige Freude gemacht hat“, betonte die Einrichtungsleiterin abschließend und wünschte allen Mitgliedern weiterhin beste Gesundheit.