In Gevelsberg waren nach einem Rettungseinsatz die Radmuttern an einem der Reifen eines Krankenwagens gelöst. Das fiel der Fahrerin erst später an der Rettungswache auf.

Krankenwagen Gevelsberg: Radmuttern an Krankenwagen im Einsatz gelöst?

Gevelsberg/Schwelm Nach einem Rettungseinsatz in Gevelsberg waren die Radmuttern am Reifen eines Krankenwagens gelöst. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Rettungswagen ist in der Silvesternacht gegen 22.30 Uhr zur Hagener Straße in Gevelsberg ausgerückt. Während eines etwa 30-minütigen Einsatzes stand er auf der Hagener Straße nahe der Stadtgrenze zu Hagen. Anschließend fuhr die Besatzung mit einem Patienten in ein Hagener Krankenhaus.

Während der Fahrt fiel der 25-jährigen Fahrerin schon ein seltsames Geräusch auf. Wegen der Behandlung des Patienten an Bord fuhr sie aber weiter. Erst später an der Rettungswache in Schwelm fiel ihr auf, dass sich alle fünf Radmuttern des hinteren linken Reifens gelöst hatten.

Gevelsberg: Polizei sucht Zeugen

Die anderen Reifen waren unauffällig. "Täterhinweise liegen nicht vor. Personen blieben unverletzt", vermeldete die Polizei. Auf Nachfrage dieser Zeitung sagte Polizei-Sprecherin Sonja Wever, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich die Radmuttern auch von selbst gelöst haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Feststellungen an dem an der Hagener Straße geparkten Rettungswagen gemacht haben. Hinweise können an die Polizei unter der Telefonnummer 02333-91665000 abgegeben werden.

Weitere Nachrichten aus Ihrer Stadt finden Sie hier.