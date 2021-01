Gevelsberg: Mutmaßlicher Brandstifter hört Stimmen im Kopf

Ein 38-jähriger Mann aus Gevelsberg steht vor Gericht, weil er in einer Psychiatrie in Herdecke ein Feuer gelegt haben soll.

Gevelsberg/Herdecke/Hagen Ein Mann aus Gevelsberg soll in der Psychiatrie seine eigene Matratze angezündet haben. Vor Gericht gibt es Einblicke in seine Psyche.

„Ich habe Stimmen gehört. Sie haben mir Anweisungen gegeben.“ – Nach dem Zündeln am Berger See steckte ein Gevelsberger offenbar sein Zimmer in der Herdecker Psychiatrie in Brand. Vor dem Hagener Landgericht begann nun der Prozess gegen den psychisch kranken 38-Jährigen. In diesem Sicherungsverfahren soll über die Unterbringung des mutmaßlich schuldunfähigen Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus entschieden werden.

Der 31. Mai war ein schöner, warmer Frühsommertag – bestens geeignet für ein mittägliches Picknick mit dem kleinen Sohn am Berger See. Soweit die Pläne des 31-jährigen Zeugen. Dann sah er den Mann, der mit einer Mülltüte zum Ufer ging und die anzündete. „Er fing an, da rumzutanzen, sehr merkwürdig rumzutanzen“, erinnerte er sich jetzt vor Gericht. Und: Als der Fremde dann gegangen sei, habe es immer noch gebrannt. Er habe ihn daraufhin angesprochen, dass er das Feuer auch wieder ausmachen müsse.

Nach Feuer in Gevelsberg Polizei gerufen

Der andere habe nicht reagiert – vielleicht auch wegen seiner Kopfhörer. Aus Sorge, die Wiese könne brennen und die Flammen könnten auf den nahen Wald übergreifen, habe er die Polizei gerufen. Beamte griffen den Gevelsberger in Tatortnähe auf, durchsuchten ihn und fanden ein Feuerzeug in seiner Tasche. „Er wirkte abwesend, als würde er uns gar nicht richtig wahrnehmen“, schilderte eine Polizistin nun im Zeugenstand.

Zwei Wochen nach dem Feuer am See wurde der Beschuldigte in die Herdecker Psychiatrie gebracht. Dort kam es am Abend des 16. Juni offenbar zum nächsten Zwischenfall. Der 38-Jährige, so die Antragsschrift der Staatsanwaltschaft, zündete in seinem Zimmer eine Matratze an.

+++Nichts mehr verpassen: Abonnieren sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal+++

Das Feuer griff auf die Einrichtung über, eine Fensterscheibe zerbarst, Putz platze ab und sowohl in dem Raum als auch in den umliegenden Zimmern kam es zu Rußbildung. Die Station war wegen des Feuers nicht bewohnbar, konnte also zeitweise nicht genutzt werden.

Der mutmaßliche Verursacher beider Feuer leidet seit 2019 unter paranoider Schizophrenie, kämpft mit Wahnvorstellungen und hört Stimmen, die ihm Befehle erteilen. Vor den Taten, die nun zur Rede stehen, setzte er augenscheinlich seine Medikamente ab, nahm zur Linderung Cannabis und trank Alkohol. „Er befand sich in einem absoluten Ausnahmezustand“, formulierte es sein Rechtsanwalt Philippos Botsaris.

Keine Erinnerung an die beiden Taten

In der Forensischen Klinik, in der sich der Gevelsberger derzeit befinde, laufe es gut. Deshalb sei er auf der Reha-Station. An die beiden Taten habe er keine Erinnerung, aber wenn es sich so herausstelle, tue ihm das sehr leid – insbesondere der Brand in Herdecke. „Er weiß, dass ein Krankenhaus ein Ort der Hilfe und nicht der Zerstörung ist.“ Der Beschuldigte selbst beteuerte: „Ich kann mich nicht erinnern.“

Auch gab er an, dass die Stimmen in seinem Kopf gewesen seien und bedrohlich gewirkt hätten. Gekannt habe er sie nicht. Nun höre er die Stimmen nicht mehr, erhalte aber auch regelmäßig Medikamente. „Ich fühle mich etwas besser jetzt.“

Die Verhandlung wird Ende der Woche fortgesetzt.

Weitere Nachrichten aus Ihrer Stadt finden Sie hier.