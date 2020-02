Gevelsberg: Musikalische Reise begeistert Kinder

Es ging wieder sehr lebendig zu im großen Saal des Zentrums für Kirche und Kultur in Gevelsberg, denn die Konzertgesellschaft hatte zum Familienkonzert eingeladen. Als Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847) und Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) standen Jörg Schade und Melanie Spitau auf der Bühne und machten das junge Publikum auf spielerische Art mit klassischer Musik vertraut.

Nachwuchs sehr gespannt

Thorge (5) hatte von der musikalischen Früherziehung im Kindergarten einen Zettel mit nach Hause gebracht, auf dem das Musiktheaterstück angekündigt wurde. Für ihn stand gleich fest: „Das hört sich gut an, da wollen wir hin.“ Sein Bruder Jaron (8) war sofort mit dabei. Vor Ort trafen sie zufällig ihre Freunde Hugo (5) und Leopold (7). Die vier und ihre Mütter waren sich einig: „Wir sind sehr gespannt.“

Als sich der Vorhang öffnet, sind alle Zuschauer von der wunderschönen und äußerst echt wirkenden Reisekutsche beeindruckt, die die Mitte der Bühne ausfüllt. Der Komponist Felix Mendelssohn stellt sich dem Publikum vor, während im Hintergrund ein Konzert mit seiner Musik zu hören ist.

Infobox Nachwuchs im Blick Nach „Krach mit Bach“ und „Käpt’n Kruso Furioso“ war „Felix und Fanny auf Reisen“ das dritte Musiktheaterstück von Jörg Schade, das in Gevelsberg gezeigt wurde. Die Gevelsberger Konzertgesellschaft hat das Ziel, Kultur schon früh für alle Kinder zugänglich zu machen und Kinder ganz selbstverständlich an klassische Musik heranzuführen. „Felix und Fanny auf Reisen“, ist ein Musiktheaterstück von Jörg Schade und Franz-Georg Stähling mit Musik von Felix Mendelssohn und Fanny Hensel geb. Mendelssohn. Arrangement: Andreas N. Tarkmann. Streichquartett: Fanny Quartett.

Felix ist im Stress, seine Arbeit als Komponist, Dirigent und Pianist wächst ihm über den Kopf. Ihm fällt einfach nichts mehr ein. Er beschließt in seine Kutsche zu steigen und zu reisen, denn auf Reisen kann er besonders gut komponieren. Ein Streichquartett fährt ebenfalls mit, nimmt jedoch nicht in der Kutsche, sondern auf der Bühne Platz. Auch Fanny, die ältere Schwester von Felix, will unbedingt mitfahren. Und so erleben Felix, Fanny und die vier Musiker eine spannende Reise durch die Schweiz, Italien, England und Schottland, auf die sie das Publikum mitnehmen.

Instrumente vorgestellt

Jörg Schade stellt zu Beginn die Instrumente vor und bezieht die Kinder immer wieder in das Geschehen mit ein. Wenn die Kutsche fährt, klopft das Publikum perfekt den Takt der Pferdehufe. Die Kinder lösen auch etliche musikalische Rätsel. Fanny singt Goethes Gedicht „Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?“ in ihrer eigenen Komposition und die Kinder erraten, dass sich die Reisenden nun in Italien befinden. Allerdings missfällt es Felix, dem bekannteren der musikalischen Geschwister, dass Fanny komponiert.

An dieser Stelle fragen Felix und Fanny leider nicht die Kinder von heute, ob es selbstverständlich ist, dass Frauen auch komponieren. Im Stück jedoch singt Fanny vor allem und das kann sie ganz bezaubernd. Melanie Spitau präsentiert die Lieder mit klarem Sopran so spielerisch leicht, dass die Kinder im Publikum hellauf begeistert sind.

In England stellt Felix seine Musik zu Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ vor, die zu Mendelssohn-Bartholdys meistgespielten Werken gehört. Die Kinder singen laut und schön das „Iah“ des Esels an den richtigen Stellen. Viel Musik gibt es unterwegs, denn überall wo sie vorbeikommen, erinnert sich Felix an seine Kompositionen. Das junge Publikum macht konzentriert und begeistert mit. Als die Kutsche durch Paris fährt, dürfen zwei Kinder aus dem Publikum mitfahren. Saskia und Benjamin machen das ganz hervorragend.

Gemeinsam komponieren

Für den romantischen Frühlingsgruß von Heinrich Heine „Leise zieht durch mein Gemüt“ komponieren Fanny und Felix mit der Hilfe der Kinder gemeinsam die fröhliche, einprägsame Musik und auch hier singen fast alle im Publikum mit. Schließlich spielt das Cello ein Schlaflied und als danach die Akteure auf der Bühne aufwachen, befinden sie sich wieder in Leipzig. „War das denn nur ein Traum?“ fragt Felix. Nach diesem schönen musikalischen Traum und großem Beifall wird noch einmal gemeinsam gesungen.

Die Brüder Jaron und Thorge sind total begeistert. Beiden hat vor allem die Musik sehr gut gefallen und Jaron meint: „Auf jeden Fall hat es sich gelohnt herzukommen.“ Auch Nora (5) hat es gefallen. Auf sämtliche Fragen antwortet sie immer nur strahlend: „gut“.