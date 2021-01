Gevelsberg: Multimedia-System aus 5-er BMW gestohlen

Gevelsberg. Unbekannte haben die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und sich viel Mühe gegeben, um an das Multimedia-System im Fahrzeug zu kommen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in einen am Schilken abgestellten 5-er BMW ein und entwendeten die Fahrzeuginnereien.

Bei dem betroffenen Fahrzeug wurde die Scheibe der hinteren Tür eingeschlagen und die Täter gelangten in den Innenraum. Sie lösten diverse Verkleidungselemente der Mittelkonsole und des Armaturenbretts und entwendeten

das Multimedia-System. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.