Gevelsberg: Kulturprogramm kämpft mit den Kosten

Die Stadt Gevelsberg hat Einblick in ihr Kulturprogramm für die Spielzeit 2020/2021 gegeben. Zwischen dem 24. September 2020 und dem 10. Mai 2021 sieht der Entwurf neun Veranstaltungen in der Aula des Schulzentrums Gevelsberg-West vor. Unter anderem warten Comedy, Musik, Kabarett und Travestie auf das Publikum. In der Liste der Künstler stehen auch prominente Namen wie Ingo Oschmann.

Die kommende Spielzeit

24. September: Für den Auftakt des Programms ist das Comedy-Musical „Nur noch schnell die Hochzeit retten“ von der Agentur Theaterhits vorgesehen.

3. Oktober: Die erste von zwei Sonderveranstaltungen bestreitet Komiker, Entertainer und Zauberkünstler Ingo Oschmann.

10. November: Das Kabarett-Theater Distel aus Berlin präsentiert unter dem Titel „Skandal im Spreebezirk“ Lach- und Machtgeschichten zur Lage der Nation.

17. Dezember: „Das kann doch einen Schneemann nicht erschüttern“ lautet der Titel der zweiten Sonderveranstaltung. Gestaltet wird sie als Musik-Revue vom Duo „Lady Sunshine & Mister Moon“.

7. Januar 2021: Keltische Rhythmen verspricht die „Irish Dance & Live-Music Show der Agentur Miro Live.

4. Februar 2021: Schlicht und ergreifend „Kunst“ heißt die Komödie für drei Schauspieler, die von der Konzertdirektion Landgraf nach Gevelsberg gebracht wird.

11. März 2021: Eine Travestie-Revue mit echten Kerlen bietet Familie Malente unter dem Titel „Divas“.

15. April 2021: Tanz, Jonglage und Akrobatik auf dem Boden und in der Luft mit Live-Musik – das sieht das Gevelsberger Publikum in der „Show Baroque“ der Compagnie „Die Aristokraten“.

10. Mai 2021: Zum Abschluss der Spielzeit 2020/2021 spielt die Komödie am Kurfürstendamm das Stück „Komplexe Väter“.

Die laufende Spielzeit

Vier Veranstaltungen stehen noch in der laufenden Spielzeit 2019/2020 an.

6. Februar: Die „Kings of Floyd“ nehmen ihre Zuhörer mit auf eine wunderbare musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase von Pink Floyd.

5. März: Julian Schneider und Patrick Dollmann spielen den Thriller „Ein Deal nach Hitchcock – Psychoduell um den perfekten Mord“.

2. April: Unter dem Titel „Willkommen bei den Hartmanns“ sieht das Publikum die Komödie nach dem bekannten Kinofilm von Simon Verhoeven.

7. Mai: Zum Ende der laufenden Saison spielt Kabarettist Jürgen Becker sein Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“.

Die vergangene Spielzeit

Für die Spielzeit 2018/2019 vermeldet die Stadt weniger Besucher als in den Vorjahren. Fanden in der Saison 2017/2018 noch 3178 Besucher ihren Weg zu den Vorstellungen in der Aula Alte Geer, waren es danach 2956 – insgesamt ein Auslastungsgrad von 68,57 Prozent. Zum Vergleich: 2016/17 waren es noch 83,48 Prozent. Gleichzeitig sank der Kostendeckungsgrad. Ausgaben in Höhe von 78.580,80 Euro standen Einnahmen von 59.883,96 Euro gegenüber.

Als die dafür nennenswertesten Faktoren hat die Stadt die nach eigenen Angaben überraschend wenig gut besuchten Kabarett-Veranstaltungen mit Wilfried Schmickler und Jens Neutag ausgemacht. Überdurchschnittlich hohe Ausgaben seien auch für die aufwändige und qualitativ hochwertige Veranstaltung „Rockorchester Ruhrgebeat“ angefallen.

Infobox Tickets Die Eintrittskarten für Vorstellungen der laufenden Spielzeit in der Aula des Schulzentrums Gevelsberg-West, Am Hofe 14, können 24 Stunden am Tag unter www.gevelsberg.de oder www.reservix.de bestellt werden. Auch an der Bürgerinformation im Rathaus und in der Stadtbücherei sind Karten erhältlich. Des Weiteren steht die Reservix-Hotline rund um die Uhr unter 01806/700 733 zur Verfügung. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr.

„Generell sind weiterhin stetig steigende Produktionskosten zu verzeichnen“, so die Stadtverwaltung. Die Verpflichtung namhafter Künstler und der Einkauf geeigneter Musikproduktionen würden die Gesamtkosten ebenso erhöhen wie die steigenden Abgaben für Künstlersozialkasse, DRK, Gema und dergleichen. Auch die Zahl der Abonnenten ist rückläufig. 335 Besucher der Saison 2018/2019 haben ein Abo abgeschlossen. Für die aktuelle Spielzeit wurden 309 Abonnements gebucht – ein Rückgang um 26.

„Der überwiegende Teil hat auf Nachfrage Alters- beziehungsweise Gesundheitsgründe oder einen Umzug als Grund für die Aufgabe des Abonnements angegeben“, informiert die Stadtverwaltung. Eine positive Tendenz sei nach dem Start des freien Kartenvorverkaufs der laufenden Saison 2019/2020 zu erkennen gewesen. Schon vor der Auftaktveranstaltung seien insgesamt 2160 Karten des Saisonkontingents von insgesamt 4311 Karten verkauft gewesen.

Insbesondere die Veranstaltungen „Ein Käfig voller Narren“, „Kings of Floyd“ und „Willkommen bei den Hartmanns“ seien gut angenommen worden.