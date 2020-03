Gevelsberg. Drei Jugendliche sind in Gevelsberg im Ennepepark überfallen worden. Der Gruppe war der Verdächtige nur unter einem Spitznamen bekannt.

Drei 19-jährige Gevelsberger sind am Mittwochabend, 18. März, gegen 20 Uhr im Ennepepark von einem anderen Jugendlichen angepöbelt und bestohlen worden. Das berichtet die Polizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises. Sie bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise.

Der Jugendliche sei dem Trio schon vom Hörensagen als gewalttätig bekannt gewesen, so die Polizei. Er soll gezielt auf einen der 19-Jährigen zugegangen sein und diesen am Hemdkragen gepackt haben.

Der Angreifer habe von seinem Opfer alles an Bargeld gefordert, was dieses mit sich getragen habe. Aus Angst habe man ihm einen Geldschein gegeben. Der Angreifer soll das Geld genommen haben und in Richtung Stadtmitte davon gelaufen sein. Ob der Verdächtige sich bereits zuvor im Ennepepark aufgehalten hat, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen.

Spitzname „Miggi“

Über den Angreifer ist Folgendes bekannt: Er soll etwa 17 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß sein. Er soll schwarze Haare haben und zur Tatzeit eine schwarze Jeans mit roten und weißen Streifen sowie eine schwarze Kappe getragen haben.

Die drei 19-Jährigen hätten darüber hinaus keine näheren Angaben machen können, lediglich, dass der Spitzname des Verdächtigen „Miggi“ lauten soll. Eine Fahndung im Nahbereich verlief erfolglos. Der Polizei sei auch niemand bekannt, auf den diese Beschreibung passt, so eine Sprecherin.