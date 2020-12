Gevelsberg: Haben Tierquäler auf Katze geschossen?

Gevelsberg Kater Bullway aus Gevelsberg ist wohl mit einem Luftgewehr angeschossen worden. Halterin Claudia Westmeier-Heinrich bittet um Hinweise.

Das Verhalten ihres Katers kam ihr komisch vor. Bullway ist ein Freigänger. Statt aber wie sonst wieder ins Haus zu kommen, liegt er im Garten unter dem Balkon und schläft. Claudia Westmeier-Heinrich holt ihn rein. Als er auf der Couch neben ihr liegt und sie ihn streichelt, bemerkt sie plötzlich Blut. Bullway hat ein kreisrundes Loch im Körper. Da kommt der Gevelsbergerin ein schrecklicher Verdacht: Jemand hat auf ihren Kater geschossen.

So schildert Claudia Westmeier-Heinrich die Situation, die sich laut ihrer Aussage Anfang Dezember zugetragen hat. Ihre Tierärztin bestätigt kurze Zeit später den Verdacht der Halterin. Westmeier-Heinrich hat dieser Redaktion die entsprechende Bescheinigung vorgelegt. Darin steht, dass Bullway eine kreisrunde Verletzung nahe der Wirbelsäule hat. „Ein Tierbiss konnte dies nicht sein“, heißt es in dem Schreiben.

Züchterin aus Gevelsberg warnt

Eine Röntgenaufnahme macht außerdem etwas im Körper des Katers sichtbar, von dem die Tierärztin bescheinigt, es sei ein Luftgewehr-Diabolo, also ein Projektil. Dieses sei deutlich linksseitig hinter dem Rippenbogen zu erkennen. „Es sollte eine OP gemacht werden, um das Projektil herauszuholen“, erklärt Claudia Westmeier-Heinrich. „Das ging aber nicht so ohne weiteres.“ Das Geschoss befinde sich deshalb immer noch im Körper ihres Katers. „Ich beobachte ihn jetzt regelmäßig“, sagt die Gevelsbergerin, die sich um Bullways Gesundheit sorgt.

Außerdem macht sie sich auf die Suche nach Zeugen, setzt eine Nachricht im sozialen Netzwerk Facebook ab. „In der Bockstrasse wurde am Freitag (04.12.) mein Kater Bullway mit einem Luftgewehr aus geringer Entfernung angeschossen. Ich habe bereits Anzeige erstattet“, schreibt Westmeier-Heinrich dort. Und weiter: „Dies ist kein Einzelfall! Es wurden im Bereich Bockstrasse bereits mehrere Katzen schwer verletzt, vergiftet und entwendet! Passt auf eure Lieblinge auf.“

Gespräche mit den Nachbarn

Die anderen Vorfälle, die Westmeier-Heinrich dort anspricht, habe sie ebenfalls selbst erlebt. Seit rund 14 Jahren züchte sie in Berge Deutsch-Langhaar-Katzen. Sie halte mehrere Zuchttiere in einem Freigehege und habe außerdem drei Freigänger. Die Gevelsbergerin glaubt, dass Menschen aus ihrer Nachbarschaft Probleme mit der Katzenzucht haben könnten.

„Zwei meiner Katzen wurden vergiftet, zwei sind gestohlen worden – zumindest vermute ich das“, zählt Claudia Westmeier-Heinrich auf. „Vor zwei Jahren wurde einem anderen Kater von mir schon mal ins Auge geschossen.“ Wieder ein anderes Tier sei in eine Schlagfalle gekommen. Daraufhin habe eine der Pfoten amputiert werden müssen. Dieser Fall trug sich vor etwas mehr als fünf Jahren zu. Auch damals berichtete diese Zeitung.

„Ich habe auch schon mal eine Anzeige gegen unbekannt gestellt, die ist aber eingestellt worden“, sagt die Züchterin. Gespräche mit ihren Nachbarn scheinen bisher auch kein Licht ins Dunkel gebracht zu haben. „Eine Nachbarin hat mir mal erzählt, dass ihr Hund in aufgestellte Rasierklingen getreten sei“, so Claudia Westmeier-Heinrich. „Andere Nachbarn haben auch schon mal eine Katze für mehrere Wochen vermisst.“ Was die Attacken auf ihre eigenen Katzen angeht, kann Westmeier-Heinrich aber niemandem etwas nachweisen.

Aufklärung ist oft schwierig

Laut der Kreispolizeibehörde in Schwelm ist die Aufklärung in solchen Fällen generell schwierig, solang es keine Zeugen gebe oder sich ein Täter von selbst melde. In Gevelsberg gab es im vergangenen halben Jahr laut Sonja Wever, Sprecherin der Kreispolizeibehörde, zwei Straftaten nach dem Tierschutzgesetz. Nähere Angaben zu diesen Fällen konnte sie nicht machen. Ein Luftgewehr-Projektil – wie im Fall von Kater Bullway aus Berge – würden Ermittler zum Beispiel nicht auf DNA-Spuren überprüfen, da der Aufwand im Vergleich zum Nutzen zu hoch sei.

Claudia Westmeier-Heinrich hat schon versucht, ihren Garten so abzusichern, dass die Freigänger ihn nicht mehr verlassen können. „Zwei gehen aber immer noch über den Zaun“, sagt sie. Nach der Attacke auf Bullway möchte sie ihren Garten nun endgültig abriegeln. „Bei mir wird es nie wieder Freigänger geben“, sagt die Zücherin verzweifelt.

