Nach einer Schlägerei am Bahnhof in Gevelsberg bittet die Polizei um Hinweise auf die Täter.

Schlägerei Gevelsberg: Gruppe schlägt am Bahnhof auf drei Opfer ein

Gevelsberg. Eine Gruppe hat am Samstag um kurz nach Mitternacht am Bahnhof in Gevelsberg drei Personen brutal überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zu einer Schlägerei auf dem Parkplatz des Bahnhofes in Gevelsberg kam es am Samstag kurz nach Mitternacht. Mindestens vier Tatverdächtige pöbelten drei Geschädigte an. Dann schlugen und traten sie auf diese ein und forderten deren Handys.

Es gelang ihnen, ein Handy zu erbeuten. Anschließend flüchteten die vier jungen Männer und eine Frau über die Gleise in Richtung Schule.

Die Geschädigten erlitten schwere Verletzungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Tätergruppe wird wie folgt beschrieben: Vorwiegend männlich, mindestens eine Frau, deutsches Erscheinungsbild, rund 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß, normale Statur, eine männliche Person war blond, ein Täter trug einen Bart, eine männliche Person trug eine rote Jacke.

Hinweise bitte unter 02332/9166-5000.