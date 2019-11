Gevelsberg: Ein Besuch in der Obdachlosenunterkunft

Die Scheibe zur Parallel-Welt ist gesplittert. Die Tür in den Flur des Hauses Gartenstraße 50 lässt sich jedoch problemlos öffnen. Wie so oft ist sie unverschlossen. Gleiches gilt für einige der Wohnungstüren, die regelmäßig eingetreten und repariert und eingetreten und repariert werden. Im Treppenhaus der Obdachlosenunterkunft der Stadt Gevelsberg stinkt es. In einzelnen Wohnungen wird es für Zartbesaitete vom Geruch und der Hygiene her nur schwer erträglich. Immer wieder wird die Ruhe durch Geschrei gestört. Manchmal fliegen Fäuste. Im März verstarb Bewohner Peter W. nachdem seine Klaus-Peter S. (53) und Martin B. (38) mit einem Stuhlbein und einer Eisenstange auf ihn eingeprügelt hatten (wir berichteten).

In dem spektakulären Gerichtsprozess, an dessen Ende S. zu zehn Jahren und B. zu sieben Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt wurden, standen immer wieder die etwa 50 Jahre alte Unterkunft, ihre Bewohner und die dort herrschenden Zustände im Fokus. Den zahlreichen Schilderungen aus dem Zeugenstand nach sieht ein üblicher Tag in der Unterkunft so aus, dass die Bewohner, die allesamt ein Alkoholproblem, meist auch noch weitere Abhängigkeiten haben, oft bereits morgens damit beginnen, zu trinken oder ihre Sinne sonstwie zu betäuben. Bei einigen ist die Sucht derart fortgeschritten, dass sie ohne einen gewissen Pegel überhaupt nicht mehr dazu in der Lage sind, in irgendeiner Art und Weise am Leben teilzunehmen.

Auch wenn die Polizei seit Januar 2018 nur 18 Einsätze in die Gartenstraße gefahren ist, regiert dort nach Angaben der Bewohner vor allem Gewalt als Problemlösungsansatz. „Wir rufen nicht die Bullen, wenn wir das auch selbst regeln können. Das sorgt nur für Ärger“, sagt ein Bewohner zu dieser Zeitung.

Nach Verhaftung ist Ruhe eingekehrt

In dieser Gemengelage sagt Klaus Peter S. über sich selbst, dass er für Ordnung gesorgt hat. Oft mit harter Hand und seinem Stuhlbein „Lucy“. Die anderen Bewohner sagen, seit er in Haft sitzt, sei endlich so etwas wie Ruhe eingekehrt im Wendehammer der Gartenstraße.

Doch wer sind die Menschen, die dort leben, und wie kommen sie dorthin? Einige erzählen von klassischen Karrieren: Job weg, Frau und Kinder weg, mit dem Saufen angefangen, völlig abgerutscht. Andere kommen aus Familien, die sich schon seit Generationen zumindest an der Grenze zu diesem Milieu bewegen. Die einzige Frau im Haus erzählt sehr viel, hat schon in den meisten Betten der Herren im Haus gelegen, hat aber auch die massivsten Alkoholprobleme in der gesamten Unterkunft.

„Niemand ist dort freiwillig, sondern über eine Einweisungsverfügung“, sagt der städtische Sozialarbeiter Erik Stadler. Wer von Obdachlosigkeit bedroht ist, wird dort für eine Nutzungsgebühr untergebracht. Klaus-Peter S. sagte in öffentlicher Sitzung vor Gericht: „Als ich mich über die Zustände dort beschwert habe, hat mir die Stadt als Maulkorb ein Jahr mietfrei gegeben.“ Das verweist die Stadtverwaltung jedoch ins Reich der Fantasie. Fachbereichsleiter Michael Pfleging: „Das ist ein Obdach, das sind keine Wohnungen.“ Heißt: Jeweils zwei Leute teilen sich Bad und WC, haben aber ihre eigenen Zimmer.

Wer Hilfe will, bekommt sie auch

Und in diesen herrschen Chaos, schlimmste hygienische Zustände und wenig Privatsphäre. Sämtliche Gegenstände aus dem Zimmer von Martin B. beispielsweise waren wenige Tage nach seiner Verhaftung bereits verschwunden. „Die Sachen wird er auch nicht mehr wiedersehen. Hier wird überall geklaut“, heißt es in der Unterkunft.

Doch wie sind die Verantwortlichkeiten verteilt? Gibt es Aufsicht? Sozialarbeit? „Jeder ist für den Zustand seiner Zimmer selbst verantwortlich. Die Unterkunft wird belegt mit Leuten, die eine gewisse Rustikalität in ihrer Lebensführung haben, und die müssen damit zurecht kommen, dass das bei anderen ebenso ist“, sagt Bürgermeister Claus Jacobi. Erik Stadler ergänzt: „Wer Hilfe nachfragt, der bekommt sie von uns auch. Mehrfach die Woche sind dort städtische Ansprechpartner vor Ort.“ Das sei das, was die Stadt tun könne, verpflichtet sei sie nur dazu, ein Obdach zu stellen, sagt der Bürgermeister. So wird die Parallelwelt hinter der zersplitterten Haustüre wohl auch noch weiterhin bestehen.