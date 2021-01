Gevelsberg: Diebe öffnen BMW und stehlen Ausstattung

In Gevelsberg haben Unbekannte ein Auto geöffnet und Teile der Innenausstattung gestohlen.

Gevelsberg Autodiebe haben einen BMW in Gevelsberg geöffnet. Wie sie das gemacht haben, ist bisher unklar.

Die Tat fand in der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, auf bisher unbekannte Weise statt. Die Diebe öffneten einen grauen 4er-BMW, der auf einem "Park and Ride"-Parkplatz an der Burbecker Straße geparkt war. Sie öffneten die Beifahrertür und stahlen das Lenkrad, Teile der Mittelkonsole sowie das Multimedia-System. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Weitere Nachrichten aus Ihrer Stadt finden Sie hier.