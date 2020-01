Gevelsberg: Der Che Guevara aus Asbeck – Gerd Vollmerhaus

Gerd Vollmerhaus sitzt seit mehr als 25 Jahren für die SPD im Rat der Stadt Gevelsberg. Dafür ist er noch im vergangenen Jahr geehrt worden. Nun, angesichts der Kommunalwahl 2020, blickt der heute stellvertretende Fraktionsvorsitzende auf seine wichtigsten Projekte zurück. Dabei verrät er auch, welche Herausforderungen er in Gevelsberg für die Zukunft sieht und warum eine absolute Mehrheit nicht nur Vorteile hat.

25 Jahre allein im Stadtrat sind eine lange Zeit. Was hat Sie damals dazu bewogen, in die Politik zu gehen?

Gerd Vollmerhaus: Das ging damals über eine persönlich Ansprache des SPD-Ortsvereinsvorsitzenden in Asbeck. Der hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, aktiv in der Politik mitzumachen. Da habe ich spontan zugesagt. 1986 bin ich dann in die SPD eingetreten. Das war für mich auch kein Problem, weil ich aus einem typischen Arbeiterhaushalt komme. Mein Vater war lange an der Hasper Hütte im Walzwerk tätig. Dementsprechend wird man dann eben politisch sozialisiert.

Die Nähe zur SPD war quasi schon vorgegeben.

Richtig.

Welche Entwicklungen, welche Projekte, die Sie in der Stadt Gevelsberg über die Zeit begleitet und mitangestoßen haben, sind Ihnen bis heute in bester Erinnerung? Was war Ihr persönlicher Höhepunkt?

Das ist schwer zu sagen. Da gab es viele. Wenn man jetzt vom Osten der Stadt ‘rüber in den Westen geht, ist da eine Menge passiert in 25 Jahren. Da haben wir den Umbau der B7 vom Nirgena bis zur Stadtgrenze Hagen – ein wichtiges Projekt, gerade auch für den Stadtteil Vogelsang. Es gab die Umgestaltung des Breddeparks und auch das Bürgerhaus Alte Johanneskirche, um diesen Stadtteil aufzuwerten. Das sind alles wichtige Entwicklungen, die man da mitgemacht hat.

Wo wurde es schonmal schwierig?

Um in der Region zu bleiben: Der Golfplatz in Berge war auch innerhalb der SPD ein schwieriges Thema. Ich will das jetzt nicht dramatisieren und sagen, dass hätte die SPD bald zerrissen. Aber wir waren extrem gespalten in der Frage, ob wir diesem Golfplatz zustimmen.

Wo war der Knackpunkt?

Die ökologische Thematik. An dieser Stelle ging es um großen Flächenverbrauch in einem stark ländlich strukturierten Bereich. Da wollten viele von uns nicht mitmachen. Ich gehörte auch dazu. Ich muss allerdings sagen, dass heute kein Hahn mehr danach kräht. Das ist in Ordnung. Wenn man weiter Richtung Westen geht, war der Ennepebogen ein spannendes Thema.

Inwiefern spannend?

Weil der gar nicht so leicht durchzukriegen war. Wir haben letztlich als SPD – hier muss man fairerweise sagen in Kooperation mit der CDU – den Ennepebogen durchgedrückt. Alle anderen waren dagegen. Heute sagen natürlich alle, wie schön der Ennepebogen ist und wie er die Stadt aufgewertet hat. Damals brauchten wir einen Partner, um das durchzusetzen. Da musste ein wenig Geheimdiplomatie betrieben werden. Sonst wäre das Projekt „Ennepebogen“ gescheitert. Wichtig für die Aufwertung der Stadt Gevelsberg war natürlich auch der Umbau der Mittelstraße. Die Aufenthaltsqualität in der Stadt ist dadurch massiv erhöht worden.

Die Innenstadtgestaltung war, ist und bleibt ein wichtiges Thema in Gevelsberg.

In diesem Zusammenhang ist auch der Weststraßenparkplatz spannend, der heute mit dem IEHK wieder Thema ist. Der Parkplatz war nämlich auch vor Jahren schon ein Riesenthema. Damals gab es Pläne, diesen Parkplatz zu bebauen. Wenn es nach den meisten anderen Fraktionen gegangen wären, hätten wir den heute nicht mehr. Ich habe mich massiv für diesen Parkplatz eingesetzt. Weil wir damals keine absolute Mehrheit hatten, brauchten wir auch aus dem Lager der anderen Fraktionen Partner. Wir haben keinen gefunden, bis auf Hansjochen Isenberg von der FDP. Mit dessen Stimme hatten wir die Mehrheit, die wir brauchten. Sonst wäre der Weststraßenparkplatz heute bebaut.

Was sind aus Ihrer Sicht die zukünftigen Herausforderungen für die Politik in Gevelsberg?

Natürlich das Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept „Gevelsberg 2030“. Das wird mit einem innenstadtverträglichen Verkehrskonzept für die nächste Dekade das Thema in der Stadt sein. Stichwort ist auch die Rupprecht-Immobilie. Dazu habe ich in meiner Zeit als Fraktionsvorsitzender ganz viele Anträge geschrieben. Unter anderem den, der die Zusammenführung von Musikschule, Bücherei und Jugendzentrum vorsieht. Meiner Meinung nach sind das Bereiche, die man sehr schön bündeln kann. Da ist natürlich sehr früh auch an die Rupprecht-Immobilie gedacht worden. Auch wenn natürlich hohe Kosten damit verknüpft sind. Ich war aber schon immer ein Anhänger des Ansatzes, dass man eine Stadt nicht kaputtsparen kann. Man muss in die Zukunft investieren. Für bestimmte Projekte braucht man Geld. Auf der anderen Seite führt das aber wieder zu Entlastung. Auch in die Musikschule oder die Bücherei hätte in Zukunft viel investiert werden müssen.

Trotzdem ist Rupprecht ein Streitthema.

Was die anderen Fraktionen außer Acht lassen, ist, dass wir für dieses Projekt auch massive Landeszuschüsse bekommen. Das muss man im Auge behalten. Die SPD macht sicherlich nicht alles richtig. Aber ich denke mal, dass wir schon Entscheidungen treffen, die klar sind, die zielgerichtet sind und die auch in die Zukunft weisen.

Sie sehen Gevelsberg mit dem Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept also auf einem gutem Weg in die Zukunft?

Ja, richtig. Wenn ich die Rupprecht-Immobilie zusammen mit Kaufland und dem Vendômer Platz nehme, haben wir im Zentrum der Stadt einen Ort, wo sich Menschen massiv aufhalten und gut einkaufen können. Für Gevelsberg ist dies meines Erachtens eine völlig richtige Entscheidung.

Früher, sagten Sie, musste sich die SPD in Gevelsberg Bündnispartner suchen, mittlerweile hat sie die absolute Mehrheit. Das macht mit Sicherheit einiges einfacher. Aber hat das unter demokratischen Gesichtspunkten nur Vorteile?

Da kann man geteilter Meinung sein. Natürlich bedeutet so eine absolute Mehrheit auch immer große Verantwortung. Unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten ist es schon nicht falsch, wenn man sich Bündnispartner suchen muss. Das war ja wie gesagt auch über Jahre hinweg der Fall. Das hat auch immer gut geklappt. Auch Bündnisse mit den Grünen. Nun muss ich aber auch sagen, dass das Zeiten waren, in denen man sich auf diese Bündnispartner noch verlassen konnte. Diese Möglichkeit konstruktiver Kooperation erscheint mir aber viel schwieriger geworden zu sein, weil die anderen Fraktionen im Rat nur noch ihre Oppositionsrolle im Kopf haben und immer weniger drauf bedacht sind, für Gevelsberg mal nach vorne zu denken; oder Dinge über eigene Anträge auch mal konstruktiv gestalten zu wollen. Dass die „vereinigte Opposition“ jetzt per Stellenanzeige einen Bürgermeisterkandidaten sucht, ist für mich eine absolute Polit-Posse. Wenn man es als eigene Partei nicht hinkriegt, einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen, dann frag ich mich, wovon wir hier eigentlich reden.

Mit welchem Verständnis geht die SPD denn mit dieser absoluten Mehrheit um?

Da haben wir zu Beginn der Ratsperiode drüber gesprochen. Wir haben uns zum Beispiel gefragt, was wir machen, wenn die anderen Anträge stellen. Wir haben immer gesagt: Wenn vernünftige Anträge kommen, sind wir sofort dabei. Da stimmen wir sofort mit. Aber in dieser Hinsicht ist bislang wirklich ganz, ganz wenig gekommen.

Was sind Ihre persönlichen Wünsche für die Stadt Gevelsberg und ihre Bürger in der Zeit, wenn Sie mal keine Politik mehr machen?

Ein großes Problem in der Stadt – das kann man übrigens auch im Sozialbericht des Ennepe-Ruhr-Kreises nachlesen – sind die Bereiche Berge/Vogelsang und vor allem die Talschiene. Nicht von ungefähr ist es so, dass fast 50 Prozent der gesamten Ausgaben im Haushalt soziale Transferleistungen sind. Ich würde mir wünschen, dass es uns noch besser gelingt, etwas benachteiligtere Quartiere stärker in den Fokus zu nehmen und über sozialpolitische Maßnahmen aufzuwerten. Was uns in Berge und Vogelsang schon gelungen ist, müsste uns auch für die Schnellmark bis in den Bereich Nirgena hinein gelingen. Da ist auch der Erhalt der fünf Grundschulen wichtig. Ich finde, dass eine Grundschule immer eine gewisse Ankerfunktion für die Menschen in einem Stadtteil hat.

Da wir gerade von Quartieren sprechen: Sie haben eine sehr starke Verbindung zu Asbeck.

Diese Verbindung ist mir schon sehr wichtig. Ich bin in Asbeck in meinem Elternhaus geboren worden. Asbeck steht auch als Geburtsort noch in meinem Personalausweis. Das wollte man mir mal bei einer Verlängerung abnehmen, aber da habe ich drauf bestanden. Das hat sonst keiner. Dadurch, dass ich im SPD-Ortsverein Asbeck auch Vorsitzender wurde und davor auch im Vorstand war, habe ich zu dem Dorf einfach eine richtig gute Beziehung.

Das Interview mit Gerd Vollmerhaus führte Max Kölsch.