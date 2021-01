Gebühren Gevelsberg: Das kosten Abfallentsorgung und Co. in 2021

Gevelsberg Die Stadt Gevelsberg hat die Gebühren für Abfallentsorgung, Entwässerung, Straßenreinigung und Winterdienst in 2021 festgesetzt.

Die Politik hat die Gebühren für Abfallentsorgung, Entwässerung, Straßenreinigung und Winterdienst in der Stadt Gevelsberg abgesegnet. Für einige dieser Leistungen müssen Bürger 2021 weniger tief in die Tasche greifen als noch im vergangenen Jahr. Andere Gebühren sind mit dem neuen Jahr aber gestiegen.

Die Abfallentsorgungsgebühr in Gevelsberg 2021

Die Gebühren für Abfallentsorgung sinken bis auf eine Ausnahme. Je Kilogramm Restabfall zahlen die Gevelsberger in diesem Jahr 2 Cent mehr als noch im Vorjahr. Grundlage für diese Berechnung ist die Entwicklung der Restabfallmengen in 2020. Die wird sich laut Kalkulation in diesem Jahr um 40 Tonnen auf insgesamt 2735 Tonnen erhöhen. Die kalkulierte Menge an Bioabfall steigt um 30 Tonnen auf insgesamt 1730 Tonnen

So sehen die Gebühren für die Behälter im Überblick aus:

Gebühr je Restabfallbehälter 120 L - 48 Euro (2020: 48 Euro)

Gebühr je Restabfallbehälter 240 L – 93 Euro (2020: 96 Euro)

Gebühr je Restabfallbehälter 1100 L – 417 Euro (2020: 450 Euro)

So sehen die Gebühren je Kilogramm Abfall aus:

Gebühr je Kilogramm für Restabfall - 0,54 Euro (2020: 0,52 Euro)

Gebühr je Kilogramm für Bioabfall - 0,35 Euro (2020: 0,36 Euro)

Die Stadt Gevelsberg rechnet 2021 mit einer Steigerung der Gesamtkosten für die Abfallbeseitigung um 1,15 Prozent auf mehr als 2,6 Millionen Euro. Darin enthalten ist auch die einwohnerbezogene Grundgebühr, die der Ennepe-Ruhr-Kreis von seinen Gemeinden erhebt. 2021 liegt sie bei 30.701 Euro für die Stadt Gevelsberg.

Die Entwässerungsgebühr in Gevelsberg 2021

Sowohl beim Schmutzwasser als auch beim Niederschlagswasser müssen Bürger in Gevelsberg sich auf höhere Gebühren als im Vorjahr einstellen. Die Stadt rechnet mit einer Steigerung der Gesamtkosten von 340.316,09 Euro auf insgesamt mehr als 8,2 Millionen Euro. In den Gesamtkosten verrechnet ist anteilig auch ein Überschuss, der noch aus dem Jahr 2019 stammt. Die durch die Gebühren zu deckenden Kosten in 2021 sind also um knapp 200.000 Euro geringer, aber eben immer noch höher als im Vorjahr.

Schmutzwassergebühr:

Gesamtgebühr Fortleitung und Klärung – 3,28 Euro/m3 (2020: 3,27/m3)

+++Nichts mehr verpassen: Abonnieren sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal+++

Niederschlagswassergebühr:

Gesamtgebühr Fortleitung und Klärung – 1,26/m3 (2020: 1,18/m3)

Straßenreinigung/Winterdienst in Gevelsberg 2021

Für die Straßenreinigung müssen Bürger in Gevelsberg im Jahr 2021 weniger zahlen. Die Gebühren für alle Reinigungsintervalle sind gesunken. Die Stadt Gevelsberg rechnet ihn diesem Jahr mit rund 8 Prozent geringeren Kosten für die Straßenreinigung bei den Technischen Betrieben. Auch hier spielt ein Überschuss bei den Kosten aus dem Jahr 2019 eine Rolle. So waren unter anderem die Reinigung der Mittelstraße und der Innenstadt 2019 günstiger als geplant. Das wirkt sich nun positiv auf die Gebühren in 2021 aus.

Gebühren für Straßenreinigung je Frontmeter:

1x14-tägige Reinigung - 1,20 Euro (2020: 1,21 Euro)

2x14-tägige Reinigung – 2,40 Euro (2020: 2,42 Euro)

4x14-tägige Reinigung – 4,80 Euro (2020: 4,84 Euro)

6x14-tägige Reinigung – 7,20 Euro (2020: 7,26 Euro)

Beim Winterdienst fließt auch ein Überschuss aus dem Jahr 2019 in die Berechnung der Gebühren ein. Die Gesamtkosten für 2021 beziffert die Stadt mit rund 230.000 Euro, fast 18.000 Euro weniger als im Vorjahr. Trotzdem zahlen die Gevelsberger 2021 mehr für den Winterdienst als noch 2020. Eine Schwierigkeit bei der Kalkulation ergibt sich laut Stadtverwaltung daraus, dass die Kosten für den Winterdienst nicht vorhersehbar sind. Die Gebühr berechnet sich auf Basis der Durchschnittskosten in den vergangenen fünf Jahren.

Der Winterdienst werde aber nur durchgeführt, wenn es das Wetter auch notwendig mache, erklärt die Stadt. In der Regel werde daher zwischen November und März ein Bereitschaftsdienst eingerichtet, für den es eine monatliche Pauschale gebe. Das könne bei der Nachkalkulation zu großen Schwankungen führen.

Gebühren Winterdienst je Frontmeter:

Streuklasse A: 0,96 Euro (2020: 0,80 Euro)

Streuklasse B: 0,77 Euro (2020: 0,64 Euro)

Streuklasse C: 0,58 Euro (2020: 0,48 Euro)

Weitere Nachrichten aus Ihrer Stadt finden Sie auch hier.