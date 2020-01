Gevelsberg: Das ist der Gegenkandidat von Claus Jacobi

Über keine andere Personalie war während der vergangenen Monate derart in der Stadt Gevelsberg diskutiert worden, wie über diese Frage: Wen schickt das Parteienbündnis „Gemeinsam für Gevelsberg“ – bestehend aus CDU, FDP, Grünen und Freien Wählern – als Gegenkandidaten zu SPD-Amtsinhaber Claus Jacobi ins Rennen? Das Geheimnis wollten die Parteivorsitzenden als große Überraschung am Samstag, 8. Februar, lüften. Das ist nun nicht mehr notwendig, denn die eigenen Reihen hielten nicht dicht. Daher teilt das Bündnis nun mit: Felix Keßler (38) aus Troisdorf ist derjenige, der sich in dem Ausschreibungsverfahren durchgesetzt hat und sich in einer Woche der Öffentlichkeit vorstellt.

Im Stadtrat öffentlich gemacht

Ausgerechnet Amtsinhaber Claus Jacobi war es, der den Namen in der Ratssitzung am Donnerstagabend öffentlich machte. In einer Diskussion zu einem Antrag sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Günther Adrian: „So binden wir auch ein zukünftig anderes Stadtoberhaupt an unsere Vorstellung vom Klimaschutz.“ Das noch amtierende Stadtoberhaupt konterte: „Ist Felix Keßler auch dafür?“ Fragende Gesichter unter einigen SPD-Politikern. Noch fragendere Gesichter auf der Zuschauertribüne. Wer ist Felix Keßler?

Felix Keßler ist der Bürgermeisterkandidat des Bündnisses „Gemeinsam für Gevelsberg“. Foto: PRivat

Auch wenn das Oppositionsbündnis sich diese Antwort bis nach den Aufstellungsversammlungen in der kommenden Woche aufsparen wollte, gab es nun wohl kaum noch ein Zurück. Als zu groß sehen sie die Gefahr, dass der politische Gegner die offene Frage aus der Ratssitzung für sich nutzt, gehen in die Offensive und teilen schriftlich mit: „Das Bündnis ,Gemeinsam für Gevelsberg’ hat für die Kommunalwahl am 13. September seinen Bürgermeisterkandidaten gefunden. CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und die Freie Wählergemeinschaft werden am kommenden Samstag, 8. Februar, ihren Mitgliedern in einer gemeinsamen Aufstellungsversammlung den 38-jährigen Felix Keßler als Bürgermeisterkandidat vorschlagen.“

Suche per Stellenanzeige

Zur Biografie ihres Kandidaten teilen die Unterstützerparteien mit: Der Jurist Felix Keßler sei Bundesbeamter. Er sei verheiratet, Vater eines Sohnes und lebe aktuell mit seiner Familie in Troisdorf. „Am 8. Februar wird das Bündnis ,Gemeinsam für Gevelsberg’ Felix Keßler um 13 Uhr der Öffentlichkeit im Restaurant Hoch 10, Hochstraße 10, vorstellen.“ Ende September hatte der Zusammenschluss der Gevelsberger Oppositionsparteien deutschlandweit für Aufsehen gesorgt, weil sie ihren Bürgermeisterkandidaten beziehungsweise ihre -kandidatin per Stellenanzeige suchten. Die heute-Show drehte in der Gevelsberger Fußgängerzone, das Bündnis erreichten zahlreiche Bewerbungen sowohl aus Gevelsberg als auch aus der gesamten Region. Die ursprünglich angekündigte Präsentation des Jacobi-Herausforderers bereits vor Weihnachten musste mehrfach verschoben werden. Nun sollte es also der 8. Februar sein.

Doch warum blieb dieses Geheimnis keines? Die Antwort ist recht einfach: Die Parteispitzen selbst haben den Namen in die Welt getragen. Denn sie teilten ihn ihren Mitgliedern auf der Einladung zur Aufstellungsversammlung mit. Diese gingen an sämtliche Mitglieder – auch diejenigen, die zwar noch Beiträge zahlen möglicherweise aber nicht mehr voll mit CDU und Co. identifiziert sind. So machte der Name bereits knapp zwei Wochen vor der eigentlichen Präsentation schon die Runde, landete bei Bürgermeister Claus Jacobi und schließlich in der Öffentlichkeit.

Der geplante Termin zur Vorstellung des 38-jährigen Felix Keßler bleibt allerdings unverändert bestehen.