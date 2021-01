Gevelsberg: Bis zu zweiwöchige Vollsperrung der Feverstraße

Gevelsberg Autofahrer in Gevelsberg müssen sich auf eine Sperrung der Feverstraße einstellen. Grund sind Arbeiten auf dem früheren Jeco-Gelände.

Die Feverstraße wird ab Montag 11. Januar in Höhe der Hausnummer 51 wegen notwendiger

Kanalanschlussarbeiten am ehemaligen Jeco-Gelände für den Verkehr gesperrt. Die Dauer der Sperrung gibt die Stadt Gevelsberg mit bis zu zwei Wochen an.

Der Anliegerverkehr zwischen der Feld- und der Teichstraße bleibt bis zur Baustelle möglich. Die Grundstückszufahrten sowie ein einseitiger Gehweg bleiben frei.

Buslinie 563 fährt eine Umleitung

Für die Umfahrungsstrecke des Stadtteilbusses 563 werden in der Dörnenstraße, Im

Himmel und Am Schwarzen Weg teils beidseitige Halteverbote eingerichtet. Die

Haltestellen Feverstraße und Teichstraße können in diesem Zeitraum nicht

angefahren werden. In der Dörnen- und Klosterholzstraße werden Ersatzhaltestellen

eingerichtet.

baut die Carestone Gruppe auf dem früheren Jeco-Gelände eine Seniorenwohnanlage. Carestone ist ein auf Entwicklung, Realisierung und Vertrieb von Pflegeimmobilien als Kapitalanlage spezialisiertes Unternehmen aus Garbsen bei Hannover.

Eröffnen soll es voraussichtlich im Frühjahr 2022. Betreiber ist die Dorea-Familie aus Berlin, ein Unternehmen, das deutschlandweit mehr als 70 Seniorenzentren betreibt.

Bauverein Gevelsberg baut nebenan

Auch auf dem angrenzenden Gelände, das bereits für eine mögliche Bebauung vorbereitet ist, soll bald einiges geschehen. Eigentümer der 4000 Quadratmeter großen Fläche ist der Gevelsberger Bauverein,

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sollen dabei im Fokus stehen. „Wir wollen hier ein kleines Quartier entwickeln“, sagte Volker Bremer, Vorstandsvorsitzender des Vereins. 2021 soll der Bauantrag gestellt werden.

Weitere Nachrichten aus Ihrer Stadt finden Sie auch hier.