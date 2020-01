Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagabend in Gevelsberg im Einsatz gewesen. Ein 49-Jähriger war betrunken mit seinem Auto verunfallt.

Gevelsberg. Ein Gevelsberger hat am Sonntagabend einen Autounfall verursacht. Wie sich herausstellte, war der Mann alkoholisiert.

Gevelsberg: Betrunkener Fahrer überschlägt sich mit Auto

Ein 49-jähriger Gevelsberger befuhr am 19. Januar gegen 21.45 Uhr mit seinem Pkw die Mühlenstraße in Richtung Stadtmitte. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Gehwegkante und gegen einen Stein, bevor er im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen kam. Anschließend kletterte er aus dem Pkw und entfernte sich kurz von der Unfallstelle, kehrte jedoch zeitnah wieder zurück.

Ein Zeuge verständigte derweil Rettungskräfte und Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallfahrer alkoholisiert war.

Aufgrund seiner Verletzungen nach dem Unfall wurde er in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Weiterhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt, sein Pkw wurde abgeschleppt.