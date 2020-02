Gevelsberg. Das Bahnwärterhäuschen am Poeten in Gevelsberg ist abgerissen. Wann der Kreisverkehr gebaut wird und ob das überhaupt passiert, steht nicht fest.

Gevelsberg: Bahnwärterhäuschen am Poeten ist abgerissen

Jahrzehnte lang prägte das kleine Gebäude den Kreuzungsbereich, nun ist es verschwunden. Ende Januar haben die Bagger dem Bahnwärterhäuschen am Poeten – an der Ecke Hagener Straße/Breddestraße den Gar ausgemacht.

Das freut die Vogelsanger einerseits, denn das Gebäude war eine einzige Schrottimmobilie, andererseits werden vor allem in den sozialen Netzwerken Erinnerungen an die spätere Nutzung des Gebäudes wach: Hier bekamen Generationen von Kindern und einem Kiosk Süßigkeiten, Erwachsene hielten auf dem Weg zur Arbeit an, kaufte beispielsweise Zigaretten.

Unbeliebte Schrottimmobilie

Einer, der all die verschiedenen Nutzungen des Gebäudes hautnah miterlebt hat, ist Heinz-Walter Lingemann – Ur-Vogelsanger, viele Jahre für seinen Stadtteil im Rat der Stadt Gevelsberg aktiv und mittlerweile Stadtältester. „Darf ich hier meiner Freude Ausdruck verleihen, dass das unansehnliche Bahnwärterhäuschen am Poeten verschwunden ist?“, fragte Stadtältester Heinz-Walter Lingemann in der Fragestunde der vergangenen Ratssitzung den Bürgermeister Claus Jacobi.

Infobox Der letzte Stand ist aus dem Jahr 2017 Im Jahr 2017 vermeldete diese Zeitung: „Nur wird eine Baustelle noch offen bleiben: Die Kreuzung mit der Breddestraße am Poeten. Hierfür war schon einmal ein gigantischer Kreisverkehr mit einer Bahnlinie mittendurch geplant worden.“ „Dafür wollte aber niemand das Geld herausrücken. Deshalb hieß es: Abwarten. Seitdem die Zukunft der Talbahn komplett in den Sternen steht, ist das Schicksal dieses Stücks der ehemaligen B7 noch ungewisser geworden.“

Damit überbrachte er zugleich ein Dankeschön vieler Vogelsanger, die sich seit etlichen Jahren immer wieder für den Abriss des Schandflecks stark gemacht hatte. Insbesondere nachdem die Schrottimmobilie der Grünen Gans einige hundert Meter weiter vor ein paar Jahren abgerissen worden war, konzentrierte sich der Unmut der Anwohner immer mehr auf das völlig heruntergekommene Gebäude an den Gleisen der Talbahn.

Der lang ersehnte Abriss hat eine längere Vorgeschichte. „Um das Gebäude entfernen zu können, bedurfte es immerhin einer eisenbahnrechtlich einwandfreien Planung zur Sicherung der im Gebäude befindlichen Schaltanlage sowie einer Zustimmung des Streckenbetreibers“, teilt Maike Leipholz aus der Gevelsberger Stadtverwaltung mit. Ende Januar dieses Jahres begannen schließlich die Abrissarbeiten an dem ungeliebten Gebäude und warfen bei vielen Gevelsbergern noch ganz andere Fragen auf.

150 Quadratmeter große Fläche

Ist das etwa auch gleich die Baustelle zum Bau des lange angekündigten Kreisverkehrs, der gleichzeitig den Abschluss der Ausbau- und Modernisierungsarbeiten der ehemaligen B7 zwischen Drehbank und Stadtgrenze nach Hagen bildet? Die Redaktion fragte im Rathaus der Stadt Gevelsberg nach, erhielt bis Redaktionsschluss jedoch noch keine Antwort. Wohl aber steht die Nachnutzung des Geländes fest, auf dem das Bahnwärterhäuschen gestanden hatte.

Dafür hatte ebenfalls Heinz-Walter Lingemann gesorgt. Nach der vergangenen Ratssitzung überbrachte er seine Idee. Hatten die Kommunalpolitiker zuvor noch lang über den richtigen Weg zu mehr Insekten- und Artenschutz diskutiert, machte Lingemann Nägel mit Köpfen. Beim Bier in der Ratskantine nahm er dem Bürgermeister spontan die Zusage ab, das etwa 150 Quadratmeter große Freifeld in ein insektenfreundliches Wildblumenfeld zu verwandeln.

Vor Ort stimmten die Männer das weitere Vorgehen nun ab und Heinz-Walter Lingemann übergab dabei im Namen des SPD-Ortsvereins Vogelsang, dessen Ehrenvorsitzender er ist, eine Saatgutbox mit Veitshöchheimer Bienenweide als „Starterkit“. Claus Jacobi versprach, die Initiative zügig umzusetzen und will bei der Einsaat auch möglichst viele Kinder beteiligen. Vielleich blüht es dann in ferner Zukunft direkt neben einem neuen Kreisverkehr.