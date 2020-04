Gevelsberg: Annette Bußmann verschickt 50 Samentütchen

Gevelsberg. Besonders in der Corona-Krise ist Gartenarbeit eine Ablenkung. Annette Bußmann von der Zukunftsschmiede Gevelsberg verschickt essbare Blüten.

Im Moment kann sich jeder glücklich schätzen, der einen Balkon oder Garten hat. So kann die Zeit zuhause auch im Freien verbracht werden und heimische Freizeitaktivitäten an der frischen Luft haben bekanntlich den Vorteil, dass sie das eigene Immunsystem stärken.

Eifrig rasenmähende Nachbarn werfen deutlich hörbar die Frage auf, ob man die bestehende Corona-Zwangspause auch sinnvoll für Gartenarbeit nutzen kann: Man kann, lautet die Antwort von Annette Bußmann. Als Umweltpädagogin und Vorsitzende der Zukunftsschmiede Gevelsberg liegt ihr dabei besonders am Herzen, dass man die Natur schützt und den Insekten und Pflanzen ihren natürlichen Lebensraum erhält.

Steingärten bieten für Bienen und andere Insekten keinen Lebensraum

Es sind vor allem jene Gärten, die mit Kieselelementen „aufgehübscht“ werden; die aber den Bienen und anderen Tieren ihre Umgebung nehmen. „Wir haben eine Verantwortung und sollten Anreize schaffen, die Ansiedlung von Insekten zu unterstützen und damit gleichzeitig auch uns etwas Gutes tun um die Natur zu erhalten.“ Darum hat Annette Bußmann im Namen des Vereins nun auch eine Aktion gestartet, um in den heimischen Gärten oder auf den Balkonen Blütenträume wahr werden zu lassen.

So hat sie regional und bundesweit an Freunde der Zukunftsschmiede, Bekannte und Verwandte mittlerweile 50 Samentütchen mit essbaren Blüten verschickt, welches „einem jeden in diesen schweren Zeiten ein wenig Genuss, Zuversicht, Freude und vor allem ein Lächeln schenken soll“, sagt Annette Bußmann. Ob der Inhalt im Garten oder in den Blumenkästen auf dem Balkon gesät wird, dass bleibt einem jeden selbst überlassen. Was zähle, sei der Gedanke zur Naturnähe, der am Ende auch den Umwelt- und Naturschutz berücksichtigt.

Essbare Pflanzen geben Gerichten besonderes Aroma

Was am Ende zum Vorschein kommen wird, das sind unter anderem Kapuzinerkresse, Balsaminen, Boretsch, Fuchsschwanz, Cosmeen, Ringelblumen, Violen, Löwenmaul, Zitronentagetes, Koriander, Thymian und Vergissmeinnicht. Willkommen in der Blütenküche! Annette Bußmann ist sich sicher, wer diese Pflanzen einmal probiert hat, kommt schnell auf den Geschmack – im wahrsten Sinne des Wortes.

Essbare Blüten bereichern nämlich nicht nur optisch Salate, Hauptspeisen und Desserts, sie geben den Gerichten auch ein ganz besonderes Aroma. „Ich würde mich freuen, wenn uns viele Empfänger ein Bild ihres Blütentraums und ihre kleine Geschichte hierzu zuschicken würden, das wir dann – mit ihrer Genehmigung – auf unserer Homepage (www.zukunftsschmiedegevelsberg.de) veröffentlichen“, sagt Annette Bußmann.