Gevelsberg: Angelverein entdeckt Koi in der Ennepe

Bei Wolfgang Schweer, dem Vorsitzenden des Angel- und Gewässerschutzvereins Ennepe e.V., klingelte am Dienstag das Telefon. Eine Ennepe-Anliegerin teilte mit, dass sie seit einiger Zeit einen Fisch sehen könne, der sich in einer strömungsberuhigten Stelle der Ennepe am gegenüberliegenden Ufer aufhalten würde. Wahrscheinlich ein Koi, also ein japanische Zierkarpfen.

Sie war der Meinung, dass das Ennepewasser viel zu kalt für den fremdländischen Fisch sei und dieser deshalb so schnell wie möglich gerettet werden müsse. Ein Anruf bei der Stadt Gevelsberg habe nicht viel gebracht. Dort war ihr erklärt worden, dass die Behörde aufgrund fehlender Fischereibefugnisse nicht tätig werden könne. So landete die besorgte Anliegerin schließlich beim Angel- und Gewässerschutzvereins Ennepe e.V., der seit 2016 Pächter der Fischereirechte ist.

Ennepe nicht der richtige Lebensraum

Ein paar Stunden später trafen sich der Vereinsvorsitzende und die Anruferin an besagter Stelle. Und für den Angler war schnell klar, dass dort tatsächlich ein „Koi“ in der Ennepe schwamm. Da die Ennepe auf keinen Fall der richtige Lebensraum für diese Fischart ist, stand schnelle fest: „Der Fisch muss raus.“

Noch am selben Abend nahm Schweer Kontakt zu einem Angelfreund auf, der seit Jahren einen großen Teich mit Kois in seinem Garten hat. Dieser sagte sofort sein Hilfe zu und richtete unverzüglich ein Quarantänebecken für den potenziellen neuen „Gast“ ein.

Am Mittwochnachmittag begaben sich die beiden Angler dann zunächst zum Wohnhaus der Anruferin. Und siehe da: Der Koi schwamm immer noch derselben Stelle wie am Vortag.

Schnell wurde eine Angel mit einem Schonhaken montiert, der mit einem Stück Toastbrot beködert wurde. Und einige Minuten später hatte die Rettungsaktion Erfolg: Der Koi war am Haken und konnte einige Sekunden später mit einem großen Keschernetz aus der Ennepe geborgen werden.

Wohlbehalten transportiert

Das circa 40 cm große Tier konnte dann wohlbehalten in einen Transportbehälter gesetzt werden und machte sich dann auf den Weg in den großen Koi-Teich. Dort wird er dann – nachdem er gut gepflegt die Quarantänezeit verbracht hat – den Rest seines langen Lebens in Gesellschaft vieler Artgenossen verbringen. Kois haben eine Lebenserwartung von etwa 40 Jahren.

Wie der Koi in die Ennepe gekommen ist und wer den Fisch dort ausgesetzt hat, ist leider unbekannt. Und für den Vorsitzenden des Angel- und Gewässerschutzvereins Ennepe e.V. auch unverständlich. Denn man tue einem Tier beileibe nichts Gutes, wenn man es in einen völlig ungeeigneten Lebensraum einsetze.