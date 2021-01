Gevelsberg: Alkohol am Steuer nach Unfallflucht

Gevelsberg Ein Fahrer baut in Gevelsberg einen Unfall, fährt weiter, ohne sich darum zu kümmern, und kehrt alkoholisiert zum Unfallort zurück..

Ein 74-jähriger Wetteraner fuhr am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr auf der Hagener Straße in Richtung Hagen. Als er beabsichtigte, nach links in die Straße Am Schultenhof einzubiegen, ließ er den entgegen kommenden

53-jährigen Pkw-Fahrer nicht gänzlich passieren und berührte diesen noch am

Heck. Anschließend fuhr der Wetteraner zunächst weiter, ohne sich um das

Unfallgeschehen zu kümmern.

Erst während der Unfallaufnahme durch die Polizei kehrte er zur Unfallstelle zurück, als Grund für das Entfernen gab er einen Arzttermin an.

Bei der Kontrolle fiel auf, dass der 74-Jährige alkoholisiert

war. Ein durchgeführter Atemalkohol-Vortest verlief positiv. Er wurde zur

Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein

wurde sichergestellt.