Gefahr von rechts

Die eindeutigen Absagen von FDP und CDU im Ennepe-Ruhr-Kreis an eine Zusammenarbeit mit der AfD sind der Gradmesser für ihr Verhalten nach der Wahl. Denn auch auf der Suche nach Partnern, um eigene Vorschläge durchzudrücken, sollte es selbstverständlich sein, einer Partei, die Leuten mit menschenverachtendenden Ideologien eine Heimat bietet, keinen Millimeter Platz oder Beteiligung an gewichtigen Entscheidungen zu gewähren.





AfD-Kreisvorsitzender Matthias Renkel betont zwar, dass derlei rechtsextremes Gedankengut in der AfD Ennepe-Ruhr keinen Platz habe, aber in seinen Beiträgen – beispielsweise zum ehemaligen deutschen Feuerwehr-Präsident Hartmut Ziebs – wird deutlich, was der Rest des Kreistags nach der Kommunalwahl zu erwarten hat: Die AfD wird destruktiv sein, spalten, verhindern, beschimpfen, in vielen Dingen mit wenig Ahnung, um so lauter krakeelen und durch permanentes Auf-den-Tisch-hauen eine Relevanz vortäuschen, um zu verdecken, dass es an eigenen Ideen mangelt. Gleichzeitig beginnt die AfD bereits jetzt, im Ennepe-Ruhr-Kreis die gleiche politische Klaviatur zu spielen, wie sie es in Thüringen zur Landtagswahl getan hat. Plötzlich stehen sie nämlich bei den Ennepetaler PCB-Emissionen neben den Grünen und den Linken und fordern exakt das selbe. Ignorieren? Die eigene Position aufgeben? In die Konfrontation gehen? Diese Fragen werden sich die anderen Parteien bald häufiger stellen müssen.

Zuvorderst müssen Sie aber – auch im Ennepe-Ruhr-Kreis und jeder einzelnen Kommune – eine Antwort auf die entscheidendste aller Fragen finden: Was muss ich mit meiner Partei tun, damit sich nicht noch mehr meiner Wähler von mir ab- und denjenigen zuwenden, die Hass und Zwietracht zu ihren zentralen Instrumenten gemacht haben?