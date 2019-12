Fußgängerzone in Ennepetal wird am Montag geöffnet

Ganz abgeschlossen sind die Umbauarbeiten noch nicht, dennoch wird die Fußgängerzone am Montag, 23. Dezember, für den Verkehr geöffnet. Das kündigte Bürgermeisterin Imke Heymann am Donnerstagabend in ihrer Weihnachtsrede im Rat der Stadt an.

Ab 14 Uhr dürfen die Autos in Einbahnstraßenregelung vom Kreisverkehr an der Berninghauser Straße durch die Voerder Straße und die Marktstraße bis zur Südstraße rollen. Die Glaselemente, die als Schutz vor dem Spielplatz am Minna-Schmidt-Idar-Platz sowie beidseitig an Teilen der Marktstraße dienen sollen, werden aber erst später installiert. Die beauftragte Firma habe es aus Krankheitsgründen noch nicht geschafft, hieß es am Donnerstag auf Nachfrage. Um die Öffnung nicht noch weiter hinauszuzögern, habe die Bürgermeisterin entschieden, darauf nicht mehr zu warten.

Im Juli 2018 hatte der Rat der Stadt nach langen Diskussionen mehrheitlich beschlossen, die Fußgängerzone teilweise wieder für den Verkehr freizugeben. Nur ein kleiner Abschnitt der Voerder Straße unmittelbar am Marktplatz bleibt für Autos tabu. Die Planungen und Umbauarbeiten zogen sich bis jetzt hin.