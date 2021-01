Friseure im Corona-Lockdown - so geht es im EN-Kreis weiter

Eine ganze Branche steht still: Andreas Rüggeberg, Innungsmeister der Friseure im Ennepe-Ruhr-Kreis spricht über Probleme uns Hoffnung.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Matte sprießt, doch die Hoffnung auf den nächsten Friseurbesuch stirbt nicht. Aber welche Läden überleben den Lockdown vielleicht nicht? Wie stellt sich die Lage für die Angestellten finanziell dar? Wie funktioniert eine Ausbildung? Und: Wie wollen die Friseuren den zu erwartenden Ansturm nach dem Lockdown meistern? Andreas Rüggeberg ist Obermeister der Friseur-Innung Ennepe-Ruhr, betreibt seinen eigenen Salon in Schwelm und antwortet sehr offen auf genau diesen Fragen.

Auch wenn er deutlich macht: "Es gibt für den Umgang mit der Pandemie keine Blaupause", so gehört die Branche der Friseure doch zu denjenigen, die bereits Erfahrungen damit haben, dass sie für Wochen nicht arbeiten dürfen. Bereits im Frühjahr 2020 mussten sie ihre Läden geschlossen halten. Seit dem 16. Dezember vergangenen Jahres wuchert das Haar der Kunden erneut ohne Chance auf einen professionellen Schnitt. "Ich halte diese Schritte bei dem Infektionsgeschehen für sinnvoll und mit den Hilfen für das Personal sollten die meisten Kollegen diese Zeit auch überstehen", sagt Andreas Rüggeberg. Gleichwohl weiß er auch von einigen jungen Kollegen, die erst kurz vor der Pandemie ihre Läden eröffnet hatten, dass sie mit Miete und Kreditkosten aber ohne ein finanzielles Polster in Schwierigkeiten kommen.

Existenzangst greift um sich

Das stützt auch eine Umfrage Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) zu den Corona bedingten Umsatzeinbrüchen. Die macht deutlich: Der erneute Lockdown trifft das Friseurhandwerk hart. Insgesamt haben mehr als 1300 Selbstständige an der Umfrage teilgenommen. 70 Prozent der Befragten schätzen ihren Umsatzverlust für das Jahr 2020 mit 30 Prozent oder sogar mehr als 30 Prozent ein. Über 57 Prozent der Befragten haben starke oder sehr starke Existenznöte. Nur acht Prozent der Teilnehmer geben an, keine Existenzängste zu haben.

Zumindest müssen sich die Inhaber der Läden keine Sorge um die Personalkosten machen. "Diese werden übernommen", sagt Andreas Rüggeberg. Allerdings bedeuten die 60 Prozent des Netto-Verdienstes erhebliche Einschnitte für die Angestellten. Rüggeberg rechnet vor: "Hat eine Friseurin 1300 bis 1400 Euro netto im Monat fällt sie auf etwa 800 Euro im Monat. Zudem bekommt sie kein Trinkgeld. Das können locker mehr als 300 Euro im Monat sein." Heißt: Viele der Angestellten, die ohnehin schon nicht zu den höher bezahlten Arbeitnehmern gehören, müssen nun mit weniger als der Hälfte ihres eigentlichen Einkommens überleben. Und das bereits drei der vergangenen zehn Monate. Das zerrt an den Nerven.

"Sechs Wochen holen Sie nicht mal eben auf"

Andreas Rüggeberg und sein Team bleiben auch über den Lockdown in Kontakt, zum Beispiel über die Whatsapp-Gruppe, die der Chef gegründet hat. Er hofft inständig, seine Leute bald wieder live und in Farbe bei der Arbeit sehen zu können. "Es ist ein ganz komisches Gefühl, wenn jemand anderen einem verbietet, seinem Job nachzugehen", sagt der Obermeister des Ennepe-Ruhr-Kreises. Gleichzeitig macht er sich aber bereits jetzt intensive Gedanken darüber, wie er den Ansturm nach dem Lockdown meistern soll. "Sechs Wochen holen Sie nicht mal eben in ein paar Tagen wieder auf", macht er deutlich. Er sei in der glücklichen Lage, dass sein Salon vergleichsweise viel Platz biete. Auch mit den Abstandsregeln können neun Kunden auf den 170 Quadratmetern bedient werden. Er weiß aber auch, dass das eine Situation ist, die viele Betriebe im Kreis nicht haben.

Schichtbetrieb und Urlaubssperre nach dem Lockdown

"In einigen Betrieben ist es sehr beengt. Kommt da nun noch der große Ansturm, und nur die Hälfte der Kunden kann wegen der Abstandsregeln bedient werden, wird es hektisch." Auch weil die Friseure im ersten Lockdown bereits mitbekommen haben, dass einige Kunden wenig Verständnis dafür zeigen, dass sie nicht sofort an der Reihe sind. Einige Läden würden einen Schichtbetrieb mit ihrem Personal planen und die Öffnungszeiten verlängern, wenn es ab Februar wieder losgehen sollte. Rüggeberg selbst plant für seine Mitarbeiter im Februar eine Urlaubssperre.

Ebenfalls gelernt hat der Innungsmeister aus dem ersten Lockdown, was die Terminvergabe anbelangt. "Wir haben teilweise 200 Telefonate am Tag angenommen - und mussten eigentlich nebenbei auch noch am Kunden arbeiten. Nun gehen wir den umgekehrten Weg, und zu dem rate ich auch den Kollegen", sagt der Obermeister der Friseurinnung. Und der funktioniert wie folgt: Die Kunden können sich bei ihm per E-Mail oder SMS melden, der Friseurmeister ruft dann bei ihnen an, um Termine zu vergeben. "So bleibt wertvolle Arbeitszeit für den Kunden erhalten."

Als Obermeister der hiesigen Innung betont er, wie wichtig der Berufsverband ist. Nur dort gebe es verlässliche Informationen, nur dort gelinge der Austausch mit guten Lösungen für gemeinsame Probleme - neben Corona ist dies zweifelsohne die geringe Anzahl derer, die das Friseurhandwerk erlernen wollen. "Früher wollten viele Mädchen Friseurin werden, heute lieber Influencerin", sagt der Schwelmer Coiffeur, der bedauert, dass von den mehr als 200 Betrieben im Ennepe-Ruhr-Kreis gerade einmal noch 28 der Innung angehören. Vielleicht lässt die Krise der Anzahl derer, die die Probleme gemeinsam schultern wollen, wieder ansteigen. An Kunden mit wildester Corona-Matte wird es nach der Öffnung der Läden nicht mangeln.