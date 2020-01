Freiwillige Feuerwehr Ennepetal hat nun Leitbild

Die Freiwillige Feuerwehr Ennepetal hat sich ein Leitbild gegeben, in dem die Werte und das Selbstverständnis aller Wehrmitglieder formuliert sind. „Feuerwehr und Rettungsdienst sind unverzichtbarer Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und der Gefahrenabwehr“, heißt es darin zur Einleitung. „Um dieser immensen Verantwortung gerecht werden zu können, bedarf es gemeinsamer Grundsätze, Werte und Ziele aller Mitwirkenden, die sich für Feuerwehr und Rettungsdienst entscheiden.“

Der Text sei mit allen Einheiten, von der Jugendfeuerwehr über die Freiwilligen Löschgruppen und dem hauptamtlichen Löschzug bis hin zu Ehrenabteilung abgestimmt, erklärt Ennepetals Feuerwehrchef Frank Schacht. Das Leitbild soll in allen Wachen und Gerätehäusern an prominenter Stelle für alle Aktiven und Besucher sichtbar sein.

Frank Schacht betont, dass die Ausarbeitung des Leitbildes nicht auf die Auseinandersetzungen um den Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes, den Schwelmer Hartmut Ziebs, zurückgehe. Ziebs hatte vor der Gefahr einer Unterwanderung der Feuerwehr durch Rechtsextremisten gewarnt. Darauf hin hatte er Drohmails erhalten. Mitte Dezember erklärte Ziebs schließlich seinen Rücktritt zum Jahresende (wir berichteten).

Selbstverpflichtung zielt nach innen

„Die Idee, der Ennepetaler Wehr ein solches Leitbild zu geben, schlummert schon seit Jahren in meinem Gedankengut“, berichtet Frank Schacht. „Viele Unternehmen und auch Feuerwehren haben so etwas ja schon länger.“ Letztlich seien die Geschehnisse im und um den Deutschen Feuerwehrverband eine Initialzündung gewesen, dies in die Tat umzusetzen. „Es passt gut in die Zeit“, so Schacht, der darauf hinweist, dass diese Selbstverpflichtung eigentlich nach innen gerichtet sei, also gar nicht in erster Linie auf die öffentliche Wirkung ziele.

Auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Ennepetal schreibt Frank Schacht: „Selbstverständliches in Worte fassen. Unsere Ideale formulieren. Stolz sein dürfen auf unser Handeln, auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, auf ein Land der Vielfalt. Ehrenamt als Identität, aus Nächstenliebe, aus Überzeugung. Für alle, egal welcher Nationalität, Hautfarbe, Herkunft, Religion, Orientierung. Wir in der Feuerwehr Ennepetal leben all dies: selbstbewusst, für den Nächsten in Not. Wir Feuerwehrleute sind Garant für ein funktionierendes Gemeinwesen. Dies in Worte zu fassen war uns wichtig! Und ist heute wichtiger denn je! Für mich – Für alle.“ Schacht erklärt, dass er einen Textvorschlag, bei dem er sich an Leitbildern anderer Feuerwehren und Institutionen orientierte, ausgearbeitet und diesen mit den Einheiten abgestimmt habe. „Mir war es wichtig, dass alle dahinterstehen“, betont der Wehrchef. Die hauptamtlichen Kräfte seien als Beamten ohnehin schon auf die grundlegenden Werte und Verhaltensregeln verpflichtet, aber auch sie seien mit einbezogen. „Wir verstehen uns als eine Feuerwehr“, so Frank Schacht.

Er legte Bürgermeisterin Imke Heymann den Entwurf vor. Gemeinsam unterzeichneten der Feuerwehrchef und das Stadtoberhaupt schließlich das Leitbild. „Die Menschen in Ennepetal sind tolerant, weltoffen und stehen nicht für Ausgrenzung und Hass. Das gilt in besonderem Maße für unsere Feuerwehr“, erklärte die Bürgermeisterin in ihrer Rede in der letzten Ratssitzung des Jahres. Deshalb hätten sich die Mitglieder der Wehr und sie selbst gemeinsam entschlossen, der Ennepetaler Wehr ein Leitbild zu geben. „Nachwuchs für den Brandschutz und für unsere Sicherheit ist von immenser Bedeutung. Wir wollen deshalb allen Interessierten, auch Eltern von Jugendlichen, die in die Jugendfeuerwehr eintreten möchten, deutlich sagen: ,Bei uns sind Sie und Ihre Kinder gut aufgehoben’“, sagte Heymann. „Deshalb unterstütze ich dieses Leitbild.“

So ist die Feuerwehr Ennepetal personell aufgestellt

Bei der Feuerwehr Ennepetal sind von planmäßig 50 hauptamtlichen Stellen aktuell 48 besetzt.

Bei den Freiwilligen Einheiten der Feuerwehr Ennepetal sind insgesamt rund 160 Kräfte im Löschzug Milspe/Altenvoerde sowie den Löschgruppen Voerde, Oberbauer, Rüggeberg und Külchen aktiv.

44 Kinder und Jugendliche, die auf zwei Gruppen verteilt sind, gehören der Jugendfeuerwehr an.

70 Mitglieder zählt die Ehrenabteilung.