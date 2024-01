Fliegen lösen Feuerwehreinsatz in Ennepetal aus

Ennepetal Mit zwei Löschzügen und einer Drehleiter ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag ausgerückt. Am Einsatzort zeigte sich, ein Lappen hätten genügt.

Ein Brand-Alarm hat die Feuerwehr am Dienstagnachmittag zum Industriemuseum Ennepetal ausrücken lassen. Wie bei derartigen Alarmmeldungen üblich, rückten Kräfte aus der Hauptfeuerwehrwache und von der Freiwilligen Feuerwehr zusammen an. Doch vor Ort zeigte sich: Ein Staubtuch hätte auch gereicht.

Gegen 16 Uhr war die Feuerwehr durch die Meldung der Brandmeldeanlage im Museum in Gang gesetzt worden. Vor Ort aber brannte es nicht; auch Rauch war nicht zu sehen, hieß es am Mittwochmorgen bei der Feuerwehr.

Ein Erkundungstrupp wurde ins Museum geschickt. In einem der Räume wurde schließlich der Auslöser entdeckt. Der Rauchmelder habe „bestimmungsgemäß ausgelöst“, teilte die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch mit. Die Ursache habe den Einsatzleiter laut Feuerwehr zum Schmunzeln gebracht: „Staub und tote Fliegen“ hätten den Warnmelder ausgelöst, berichtete die Feuerwehr.

„Das ist wirklich sehr selten, dass dadurch Rauchmelder ausgelöst werden“, berichtete am Morgen ein Mitarbeiter der Feuerwehr auf Nachfrage. Moderne Rauchwarnmelder seien mit Photozellen ausgerüstet und arbeiteten „hoch effektiv“, sagte der Mitarbeiter. Möglicherweise sei das betreffende Gerät im Museum schon älter, wohl aber zugelassen.

Ob der Einsatz nun dazu führt, dass man im Museum seine Warnmelder mal einer Kontrolle unterzieht, ließ sich am Mittwochmorgen nicht in Erfahrung bringen.

Die Feuerwehr war mit etwa 15 Kräften vor Ort, auch mit einer Drehleiter, hieß es bei der Feuerwehr. In Rechnung gestellt werde der Einsatz laut Feuerwehr nicht: „Der Fehlalarm war ja nicht böswillig ausgelöst worden.“

