Das Kabarett-Duo Kent & Mense-Moritz ist am Freitag, 13. Dezember, um 19.30 Uhr mit seinem Programm „Es brennt der Baum“ zu Gast im Filmriss-Kino

Gevelsberg. Die Kabarettistinnen: Kent & Mense-Moritz treten in Gevelsberg im Filmriss-Kino auf und versüßen die Vorweihnachtszeit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Filmriss Gevelsberg: Musik-Kabarett mit Kent & Mense-Moritz

Weihnachtskabarett mit Kent & Mense-Moritz in Gevelsberg: Das Kabarett-Duo Kent & Mense-Moritz ist am Freitag, 13. Dezember, um 19.30 Uhr mit seinem Programm „Es brennt der Baum“ zu Gast im Filmriss-Kino (Rosendahler Straße 18). Die beiden selbsternannten Vollblut-Entertainerinnen aus dem Ruhrgebiet verkürzen die Vorfreude auf Weihnachten. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Wenn der Baum brennt… ist Weihnachten gelaufen, im wahrsten Sinne. Aber zuvor haben die beiden Vollblut-Entertainerinnen Susan Kent und Franziska Mense-Moritz ihm schon die Äste entnadelt und verbogen und ihn mit schrägem Humor und skurrilen Weihnachtsliedern attackiert.

Was kommt auf den Tisch, und warum haben alle immer Stress? Darüber weihnachtet das Duo sich aus, reißt die Zimtsterne vom Nachthimmel und verbrennt alle Lebkuchenherzen, die mit Marmelade gefüllt sind. Kent & Mense-Moritz bieten ein parodistisches Musik-Kabarett. Weihnachten wird von den beiden Ruhrpott-Diven ganz anders gefeiert.

Der Einlass beginnt am Freitag, 13. Dezember, ab 18.30 Uhr, die Vorführung geht um 19.30 Uhr los. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 22 Euro, im Vorverkauf 18,00 Euro. Weitere Informationen und das komplette Programm gibt es im Internet unter www.filmrisskino.de