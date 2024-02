Feuerwehr Gevelsberg fängt ausgebüxtes Emu „Tanja“ ein

Gevelsberg Feuerwehrleute in Gevelsberg wurden am Sonntag zu Tierrettern. Ein Emu war aus seinem Gehege entkommen und musste eingefangen werden.

Die Gevelsberger Feuerwehr hat am Sonntagnachmittag ein Emu eingefangen. Das Tier sei auf der Bredderbruchstraße „panische umhergeirrt“, teilten die Einsatzkräfte am Montag mit. Mit einem Netz gelang es, den Laufvogel einzufangen und anschließend in einen Transportkäfig zu verfrachten.

Die Feuerwehrleute entschieden nach mehreren Telefonaten, das Tier vorübergehend in einem Wildgatter unterzubringen. Auf der Fahrt dorthin erkannten jedoch Passanten den Emu und nannten die Adresse des Eigentümers. So fand Emu „Tanja“ schließlich den Weg ins heimische Gehege. (mein)

