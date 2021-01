Falsche Vodafone-Nummer versetzt Nachbarn in Schrecken

Schwelm Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Schwelm haben sich auf Betrüger und Diebe eingestellt. Schuld ist ein Infoflyer von Vodafone

Die kuriose Geschichte begann vergangene Woche mit dem täglichen Blick in den Briefkasten. Frank Kuhnert öffnet sein Fach und findet einen Handzettel, auf dem rechts oben groß das Symbol des Telekommunikationsanbieters Vodafone abgebildet ist. Schon beim ersten Blick wird dem Bewohner des Mehrfamilienhauses in Schwelm klar: Das ist keine Werbung, das ist eine Ankündigung, die durchaus von Bedeutung erscheint. Es steht ja auch schon ganz dick geschrieben oben im Seitenkopf. "Wichtige Information für alle Bewohner. Termin für die Neuinstallation der TV- & Internet-Anlage". Und direkt darunter die Adresse seines Hauses: "Schwelm, Schillerstraße 3"

Frank Kuhnert nimmt den Handzettel mit hoch in seine Wohnung und liest ihn sich durch. Vom "Umbau des Breitbandkommunikationsnetzes einschließlich der Verkabelung ihres Hauses" ist die Rede, und davon, dass schon in den nächsten Tagen mit den Arbeiten begonnen werde. Er liest: "Der für Ihre Wohnung vorgesehene Intallationstermin ist der 07.01.2021 von 08.00 Uhr - ca. 15.30 Uhr" Und dann steht da auch noch, dass die Arbeiten von einem anderen Unternehmen als Vodafone, von der Teleservice, ausgeführt würden, und dass die Neuinstallation "vom Keller bis zur obersten Wohnung" erfolge.

Frank Kuhnert hat von der angekündigten Neuinstallation in seinem Haus bisher nichts gehört. Er wundert sich auch, dass in dicker roter Schrift und fett unterstrichen zu lesen ist: "Zur Durchführung der Arbeiten ist es erforderlich, dass alle Wohnungen sowie jeder Keller des Hauses am o.g. Termin zugänglich sind". Aus der Vergangenheit kennt er es immer nur so, dass bei Problemen am Telefonanschluss oder mit dem Fernsehempfang der Mechaniker entweder an die Verteilerdose im Keller musste oder an die Buchse in der Wohnung, wo das Problem auftrat. Wildfremden Menschen den Zugang zu gleich allen Räumen im Haus zu ermöglichen, das findet er komisch und irgendwie auch seltsam. Ihm kommen Zweifel. Stammt der Infoflyer womöglich gar nicht von Vodafone, sondern von irgendwelchen dubiosen Gestalten, die nur in die Wohnungen wollen? Wahrscheinlich, um dort Beute zu machen?

Auf dem Infoflyer ist auch eine Telefonnummer abgedruckt. Dort steht, dass man besagte Telefonnummer anrufen könne, wenn man irgendwelche Fragen hat. Frank Kuhnert greift zum Hörer und wählt besagte Nummer. Sollte es sich tatsächlich um Vodafone handeln, wäre die Sache ja schnell geklärt.

Kaum aber hat er die Tasten in den Hörer gedrückt, erklingt eine Bandansage: "Die gewählte Nummer ist nicht vergeben..." Frank Kuhnert ist sich nun sicher: Hier stimmt doch was nicht. Die Sache stinkt zum Himmel.

Der Infoflyer macht in der Hausgemeinschaft die Runde. Auch Kuhnerts Nachbarn haben ihn bekommen. Man spricht darüber. Was tun? Sie beschließen, am besten die Polizei zu informieren.

Gesagt, getan. Die Nachbarn wenden sich an die Wache am Büttenberg. Dort habe man zugesichert, erzählt Frank Kuhnert später, am 7. Januar verstärkt Streife im Umfeld der Schillerstraße zu fahren. Mehr könne die Polizei nicht machen, gibt Kuhnert die Aussage, die sie zu hören bekommen, sinngemäß wieder.

Die Hausgemeinschaft beschließt, am besagten Tag alle Räume zu schließen und vorsichtig zu sein, wenn jemand an der Haustür klingelt. Frank Kuhnert informiert außerdem unsere Redaktion und berichtet von dem Infoflyer mit der falschen Telefonnummer. Er hofft, dass vielleicht so mehr Licht in die Angelegenheit zu bringen ist.

Unser erster Anruf geht an die Polizei. Wirklich nur mehr Streifenpräsenz, wenn sich womöglich Betrüger ankündigen? Die Polizeipressestelle verweist darauf, dass das Verteilen von Flyern mit falschen Informationen keine Straftat sei. Es sei ja auch nicht klar, ob der Flyer nicht doch von Vodafone stammt. Hat die Polizei das denn mal herauszufinden versucht, fragen wir nach. Nein, lautet die Antwort. Das könnten die Anwohner ja auch.

Also rufen wir selbst bei Vodafone an. "Schicken Sie uns den Flyer bitte mal zu, wir prüfen das", lautet die Auskunft der Pressestelle. Drei Stunden später kommt dann die Antwort. "Ja, das sind tatsächlich Arbeiten im Auftrag von Vodafone."

Es sei alles richtig, was dort draufstehe, bis auf die abgedruckte Telefonnummer. Die sei falsch. Ob Zahlenverdreher, eine Ziffer zuviel oder eine zu wenig oder einfach nur falsch - das konnte die Pressestelle des Konzerns an diesem Tag nicht sagen. Die damit beauftragte Firma habe bis zum 6. Januar Betriebsferien.

Der letzte Anruf unserer Redaktion gilt Frank Kuhnert. Die Hausbewohner könnten beruhigt sein, Vodafone habe die Richtigkeit der Arbeiten bestätigt, teilen wir mit. "Sind Sie sich auch ganz sicher, dass Sie mit jemanden von Vodafone gesprochen haben", fragt er nach. Was eine falsche Telefonnummer doch alles bewirken kann...

Nachtrag: Die Pressestelle von Vodafone hat sich am Mittwoch noch einmal gemeldet, nachdem die Fehlerquelle konzernintern ermittelt werden konnte. Vodafone teilte schriftlich mit: "Hier hatte sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen: Die Rufnummer hat in der Vorwahl einen Fehler. (...) Unser Dienstleister wird die Hausverwaltung entsprechend informieren. Für entstandene Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung".