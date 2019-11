Fachhandel in Schwelm muss mit Service punkten

Das Internet ist der Tod des Einzelhandels in den Städten. Das ist eine weit verbreitete Meinung. Diesen Satz kann Christoph Scholand so allerdings nicht unterschreiben. Der 59-Jährige feiert dieser Tage mit seinem gleichnamigen Haushaltswarengeschäft im Möllenkotten das 70-jährige Firmenjubiläum.

Stammkunden über Generationen

„Die Fachleute sagen mittlerweile das Ende der großen Fachmärkte wie Media Markt und Saturn voraus. Überleben wird neben dem Internethandel nur noch das Fachgeschäft vor Ort“, blickt Christoph Scholand optimistischer denn je in die Zukunft.

Der Blick auf seine Geschäftszahlen gibt ihm Recht. Das vergangene Jahr sei in den letzten sieben Jahrzehnten das beste überhaupt für sein Unternehmen gewesen. „Es kommt immer darauf an, wie man sich aufstellt. Dann ist für den Einzelhandel die Welt noch in Ordnung. Wir punkten mit Qualität, unserem Kundendienst und dem Komplettservice. Bei uns ist Lieferung, Aufbau und Entsorgung der Altgeräte immer dabei“, sagt der Schwelmer, der mittlerweile in der dritten Generation das Unternehmen führt und auf seine Stammkundschaft vertrauen kann. Auch die ist Scholand nämlich seit Generationen treu – trotz zunehmender Präsenz des Internets.

Die Stadtrandlage ist für die Firma Scholand nicht der entscheidende Faktor. Vielmehr die Parkplatzfrage. Die Stellplätze für Kunden im Innenhof sind für das Unternehmen Gold wert. Scholands können es sich deshalb auch erlauben, ihr Geschäft in der Mittagszeit zwischen 13 und 15 Uhr geschlossen zu lassen. Sowohl samstags als auch mittwochs ist ab 13 Uhr in der Regel Feierabend. „Wir haben keine Laufkundschaft, das wäre in der Innenstadt anders“, weiß der 59-Jährige.

Von diesen Öffnungszeiten weicht Christoph Scholand in den Jubiläumswochen allerdings ab. Neben Sonderangeboten stehen Präsentationen namhafter Hersteller am 23., 29. und 30. November im Vordergrund. An diesen Samstagen wird die Ladentür auch erst nach 15 Uhr abgesperrt.

Für Familie Scholand ist 2019 übrigens ein Jahr der Mehrfachjubiläen: Jetzt wird das 70-jährige Firmenjubiläum gefeiert, Sohn Christoph führt in der dritten Generation seit 20 Jahren das Familienunternehmen, Marianne und Franz Scholand, die zweite Generation, feiern ihren 85. Geburtstag und das Ehepaar ist seit 60 Jahren verheiratet: Diamanthochzeit. „Der Mittelpunkt ist und bleibt unsere Familie“, sagt Franz Scholand. Das gilt auch für den Mitarbeiterstamm. Fünf der acht Mitarbeiter gehören zur Familie, mit Sohn Jan (25) ist seit nunmehr sieben Jahren die 4. Generation im Laden tätig. Sein Schwerpunkt: Hausgeräte, Staubsauger, Kaffeevollautomaten.

Einst Schmiede und Eisenwarenhandel

Ein kleiner geschichtlicher Firmenrückblick: Einst wurden bei Scholand im Möllenkotten Pferde beschlagen, heute sind die Beschläge nur noch in den Türen der Einbauküchen zu finden. Der Großvater von Franz Scholand betrieb in der Nachbarschaft nach dem zweiten Weltkrieg einen Schmiedebetrieb. Hieraus wurde eine Eisenwarenhandlung am heutigen Firmensitz, Hauptstraße 153, wo Ehefrau Auguste Scholand die Geschäfte führte. Der Betrieb wurde von ihrem Sohn Franz Scholand übernommen, der 1953 in das elterliche Geschäft eingetreten war und das Unternehmen bis 1998 mit seiner Frau Marianne leitete. Dann übernahm Sohn Christoph das Ruder, der bereits seit 1979 im Außen- und Kundendienst tätig war. Christoph Scholands Ding sind die Küchen. Diesen Geschäftsbereich steuerte er zum Familienunternehmen bei.