Essen auf Herd angebrannt - Großeinsatz und zwei Verletzte

Gevelsberg. Mit einem Großaufgebot an Kräften ist die Feuerwehr am Montagabend zu einem Küchenbrand ausgerückt. Den Brand selbst konnten Nachbarn löschen.

Mit insgesamt 60 Rettungskräften ist die Feuerwehr am Montagabend nach Gevelsberg ausgerückt. Ein Küchenbrand war gemeldet worden. Auch musste die Feuerwehr davon ausgehen, dass mehrere Person noch in der Brandwohnung und in Gefahr waren.

Um 19.20 Uhr war der Notruf gekommen. Die gesamte Feuerwehr in Gevelsberg wurde alarmiert. Zudem wurden aus Enneptal eine Drehleiter, zwei Rettungswagen und ein Notarzt angefordert.

Zwei Verletzte bei Rettungsaktion

Als die Retter eintrafen, hatte sich die Lage allerdings bereits entspannt, berichtete die Feuerwehr am Montagabend. Schon auf der Anfahrt hieß es, statt mehrere Personen sei nurmehr nur noch eine Person in der Wohnung. Am Brandort selbst zeigte sich, Nachbarn hatten nicht nur die betreffende Person aus der Wohnung ins Treppenhaus gerettet - sie hatten auch bereits das Feuer gelöscht: angebranntes Essen auf einem Herd.







Dennoch gab es für die Feuerwehr noch Arbeit: Wohnung und Treppenhaus waren durch den Brand verraucht. "Ein Trupp ging in den Treppenraum vor und unterstütze bei der Rettung der Person", teilte die Feuerwehr mit. Weitere Personen mussten jedoch nicht gerettet werden, berichtete die Feuerwehr. Allerdings seien während der Rettungsaktion zwei Personen verletzt worden, die in Krankenhäuser gebracht wurden, teilte die Feuerwehr mit.

Von außen kontrollierten Feuerwehrleute dann die anderen Wohnungen, dazu wurde die Drehleiter in Gang gesetzt. Als die Wohnung entraucht und kein weiteres Feuer mehr entdeckt wurde, konnten alle Bewohner wieder ins Hans. Um 20.20 Uhr war der Einsatz beendet. (Red.)