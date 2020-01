Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es gibt noch Karten für die Premiere

Für die Premiere des Stücks „Reset – Alles auf Anfang“ am Samstag, 4. Januar, um 20 Uhr gibt es noch Restkarten.

Weitere Aufführungen, für die es noch Karten gibt, sind am Samstag, 11. Januar, 20 Uhr, am Sonntag, 12. Januar, 11 Uhr, mit Frühstücksbüfett und 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Vorstellungen sind auch am Donnerstag, 26. Februar, und am Freitag, 28. Februar, sowie am Donnerstag, 16. April, jeweils um 20 Uhr und am Samstag, 9. Mai, um 16 und um 20 Uhr.

Karten gibt es Online: www.leo-theater.ruhr oder unter tickets@leo-theater.ruhr; im Vorverkauf in der Sparkasse Schwelm von montags bis donnerstags (8.45 -18 Uhr) und freitags von 8.45 bis 14.30 Uhr. Hotline: 02336/ 4702440.