Erstes Weihnachten ohne Kopfschmerzen seit 75 Jahren

Es fühlt sich für Franz Harke an wie ein Wunder. 75 Jahre lang war der Kopfschmerz sein ständiger Begleiter. Abends, wenn er ins Bett ging, war er da, morgens, wenn er aufstand, nachts riss er ihn aus dem Schlaf. Jetzt sitzt er im Helios-Klinikum in Schwelm und lacht. „Wie es mir geht? Ich bin unendlich glücklich und kann es immer noch nicht fassen.“ Endlich habe man gefunden, was ihm fehlt, zu einem Zeitpunkt, an dem er seit Jahrzehnten nicht mehr daran geglaubt habe.

Als Zehnjähriger hatte er einen schweren Unfall. Er stürzte mit dem Rad, stieß sich den Kopf an einem Betonpfeiler. Die Wunden heilten, die Kopfschmerzen blieben. Es sei nicht eindeutig festzustellen, ob der Unfall ausschlaggebend war. Jedoch fing seine lange Krankengeschichte in diesem Moment an, erklärt Dr. Ilka Waßerführer. Sie ist Oberärztin am Schwelmer Krankenhaus und leitet seit einem Jahr die ambulante und stationäre Schmerztherapie. Sie glaubt, dass die Kopfschmerzen anfangs nur eine Reaktion auf den Unfall gewesen sind, dann wurden sie chronisch und verselbstständigten sich. Sie wurden schlimmer. Erst ignorierte und verdrängte Harke die Schmerzen, dann steigerten sie sich und während der vergangenen fünf Jahre waren sie kaum zu ertragen.

Der Schwelmer ging selten aus dem Haus, zog sich aus dem Leben zurück. Und auch das Schicksal schlug hart zu. Erst verlor Franz Harke seinen Sohn, dann seine Frau – innerhalb kürzester Zeit. „Danach wurden die Schmerzen unerträglich“, sagt er und berichtet von dem Pochen hinter dem linken Auge, „als ob man mit dem Kopf gegen die Wand rennt.“ Und von den Anfällen, die bis zu 18 Mal am Tag kamen, wie später im Schmerzprotokoll zu lesen ist, das er im Krankenhaus führen musste. „Ich habe so viel versucht, Therapien gemacht, Ärzte in ganz Deutschland aufgesucht.“ Die Lösung fand Franz Harke in seiner Heimatstadt.

Eine neue Frau an seiner Seite

Franz Harke verdankt der Therapie neue Lebensqualität. Foto: Helios Klinik / WP

Die Medizin kennt 150 verschiedene Kopfschmerzarten, jede benötigt eine spezielle Therapie. Der Schwelmer leidet an der „Hemicrania continua“. Ein Schmerz, der den ganzen Kopf betrifft, von Attacken begleitet wird und nie eine Pause einlegt. Auch jetzt ist der Schmerz nicht ganz verschwunden, aber erträglich und steht in dem Leben von Franz Harke nicht mehr im Mittelpunkt. „Damit kann ich gut umgehen“, sagt der 86-Jährige. „Die Lebensfreude ist wieder da.“ Harke macht wieder Pläne, will nach langen Jahren der Isolation wieder Silvester feiern. Mit der neuen Frau an seiner Seite. Denn er hat auch in der Liebe wieder sein Glück gefunden. Jetzt sei er nicht nur in den Flitterjahren, jetzt fühle er sich auch so.

Am Anfang habe er immer auf einen Rückfall gewartet. Doch der ist nicht gekommen. „Bei dieser Art von Kopfschmerz wirkt die Medizin sehr gut“, sagt Patrizia Natalie Sieram, Fachärztin für Anästhesiologie. Sie ist seit 2017 in der Schmerzklinik und behandelte Franz Harke während seines 14-tägigen Krankenhausaufenthaltes in diesem Herbst.

Um herauszufinden, an welchen Kopfschmerzen der Patient leidet, wurde vieles untersucht und versucht und viel gesprochen. Über seine Kindheit am Möllenkotten, sein Arbeitsleben, in dem er sich mit Baufinanzierung beschäftigt hat, über seine Zeit als Schiedsmann, über seine Hobbys und über das, was ihn sonst noch so beschäftigt. Und vor allem wie sehr der Schmerz sein Leben beeinträchtigt. Dazu kamen viele medizinische Tests, bis die Diagnose feststand und die Art der Kopfschmerzen gefunden wurde.

In das Schmerzgedächtnis eingebrannt

„Schmerz hat vor allem eine Schutzfunktion. Wenn man die Hand auf eine heiße Herdplatte legt, zieht man die Hand automatisch zurück. Der Schmerz sorgt dafür“, erklärt Dr. Ilka Waßerführer. Bleibt dieser länger als drei Monate, wird er als chronisch bezeichnet. Primäres Ziel sei, die Ursache für den Schmerz zu finden. Ist diese längst behoben oder keine zu finden, und der Schmerz noch da, hat er sich in das Schmerzgedächtnis gebrannt und Medizin alleine reicht nicht mehr aus.

Lokales Mit Überweisung in die Kopfschmerzsprechstunde Dr. Ilka Waßerführer hat die Verantwortung im Bereich der ambulanten und stationären Schmerztherapie im Helios Klinikum Schwelm. Das Angebot richtet sich an alle Patienten mit chronischen Schmerzen. Dazu arbeiten in der Schmerzklinik verschiedene Berufsgruppen zusammen, von spezialisierten Ärzten und Pflegekräften, einer Pain Nurse, über Ergo- und Physiotherapeuten bis hin zu Psychologen. Die Oberärztin der Klinik für Anästhesie, perioperative Medizin und Schmerztherapie, Patrizia Natalie Sieran, ist unter anderem auf die Behandlung von chronischen Kopfschmerzpatienten spezialisiert. Betroffene können sich im Rahmen der ambulanten Kopfschmerzsprechstunde beraten und behandeln lassen. Dazu benötigen Patienten allerdings unbedingt eine Überweisung durch den Haus- oder Facharzt.

„Chronische Schmerzen sind nicht leicht zu behandeln“, sagt Dr. Patrizia Natalie Sieram und spricht – neben den Medikamenten – vom ganzheitlichen Ansatz mit Bewegung, Physio- und Ergotherapie, Musik- und Kunsttherapie, Entspannungsmethoden, Massagen und psychologischen Gesprächen. Es gehe darum, den Fokus auf etwas anderes zu lenken, das Schmerzgedächtnis abzukoppeln. „Die Art und Weise, wie man mit Schmerzen umgeht, beeinflusst das Schmerzempfinden“, erklärt Dr. Ilka Waßerführer.

Schmerz nicht ernst genug genommen

Franz Harke wird sein Leben lang auf Medikamente angewiesen sein, ganz weg sind seine Schmerzen nicht, aber erheblich schwächer. Er hat gelernt, sie zu akzeptieren und seinen Alltag nicht mehr davon beeinflussen zu lassen. Den stationären Aufenthalt in der Schmerztherapie bezeichnet er als Wohlfühlzeit, denn er habe sich nur auf sich konzentriert.

In jungen Jahren nahm Franz Harke seine Schmerzen zu wenig ernst und später, als sie längst chronisch waren, diktierten sie sein Leben. „Viele Betroffene leiden, weil sie nicht wissen, dass ein Schmerztherapeut einem das Leben leichter machen kann“, sagt er. „Auch ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass mir jemand helfen kann, es war mein letzter Versuch.“

Jetzt hat er sich vieles vorgenommen. Kino, Theater, „vielleicht holen wir uns ein Abo, oder vielleicht auch verschiedene“. Er will lesen. Dinge tun, die bisher zu kurz gekommen sind und die er dann, als er endlich die Zeit dafür war, nicht mehr konnte. „Ich bin unendlich dankbar.“