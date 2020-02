Ennepetal. Der Steinzeitwald, den Stefan Voigt in Ennepetal wachsen lassen will, nimmt Formen an. Viele Unterstützer beteiligten sich an einer Pflanzaktion.

Die Idee von Stefan Voigt, engagierter Naturschützer und Höhlenforscher aus Ennepetal, einen Steinzeitwald anzupflanzen, trägt schon Früchte. Etwa zwei Dutzend Unterstützer beteiligten sich an einer großen Pflanzaktion, bei der 200 Setzlinge auf einem Grundstück an der Heimstraße eingesetzt wurden. Eine Wildbirne wurde dabei sogar zum „Hochzeitsbaum“ gemacht.

Im vergangenen Jahr hatte Voigt sein Vorhaben publik gemacht: Er will vor dem Hintergrund des Klimawandels einen Wald anpflanzen mit Baumarten, die in der Jungsteinzeit vor etwa 6000 Jahren die damals bei etwa 3 Grad höheren Temperaturen wuchsen und gediehen (wir berichteten). Dafür erhielt er nicht nur viel Aufmerksamkeit, sondern fand innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Förderer. „In nur vier Wochen sind 9000 Euro zusammengekommen“, freut er sich über viele Spenden. Und weil all diejenigen, die gespendet hatten, auch Gelegenheit haben sollten, die von ihnen finanzierten Bäume selbst zu pflanzen, rief er zum „Public Planting“ auf.

Steinzeitwald in… Projekt weckt Aufmerksamkeit Um herauszufinden, welche Bäume in der Jungsteinzeit vorkamen, hatte Stefan Voigt den Geologischen Dienst NRW kontaktiert. Im dortigen Archiv gibt es Proben von Erdbohrungen, in denen auch Spuren von 6000 Jahre alten Pollen gefunden wurden. Demnach wuchsen damals in dem trockenen und warmen Klima Flaumeiche, Linde, Esche, Wildbirne, Ulme, Ahorn, Hasel und Hainbuche. Einige dieser Sorten werden nun auf zwei benachbarten Flächen an der Heimstraße gepflanzt. Nicht nur der Landesbetrieb Wald + Holz, der selbst auf die Entwicklung klimastabiler Mischwälder aus überwiegend heimischen Baumarten setzt, interessiert sich für das Leuchtturmprojekt in Ennepetal. „Ich habe gerade eine E-Mail der Stadt Hennef erhalten, die Infos über den Steinzeitwald haben möchte“, berichtet Stefan Voigt. Auch der Naturhistorische Verein Hönnetal habe sich gemeldet.

Auf der kleinen Waldfläche an der oberen Heimstraße, die Stefan Voigt gehört, hatte er mit den Mitarbeitern seines Garten- und Landschaftsbauunternehmens zunächst einen Teil der Bäume entfernt. „Das was zum Steinzeitwald passt, wie Eichen und Birken, haben wir stehen lassen“, erklärt er. Auf die entstandenen Freiflächen pflanzten die Helfer nun Wildbirnen, Linden, Ahornbäume, Eschen und Ulmen. Unter anderem nahmen nun Mitglieder des Arbeitskreises Kluterthöhle, dessen Vorsitzender Voigt ist, der Hagener Inner Wheel Club (Frauenorganisation der Rotarier), aber auch viele Privatpersonen die ersten Spatenstiche vor.

Uli und Kaija Kaifer pflanzen eine Wildbirne als Hochzeitsbaum. Foto: Hartmut Breyer / WP

Für Kaija und Uli Kaifer aus Herdecke war die Aktion gleich in doppelter Hinsicht bedeutend. Zum einen unterstützen sie gerne das ökologische Anliegen von Stefan Voigt, zum anderen nutzten sie das Vorhaben, um einen Hochzeitsbaum zu pflanzen. „Im vergangenen Jahr am 20. Dezember hatten wir unsere standesamtliche Trauung“, erklären die beiden. „Und genau an dem Tag kam der Aufruf von Stefan, den Steinzeitwald zu unterstützen. Da war für uns klar, dass wir einen Baum kaufen bzw. sponsern.“ So pflanzten sie nun eine Wildbirne am Rande des Areals. Dass die beiden von der Idee erfuhren, war kein Zufall – ist Uli Kaifer doch der Bruder von Stefan Voigts Frau Ute.

Auch für den Inner Wheel Club Hagen traf es sich gut, dass der Steinzeitwald in Ennepetal Wurzeln schlagen soll. „Unsere Organisation macht immer ein deutschlandweites Projekt. Und in diesem Jahr ist das eine Baumpflanzaktion“, erklärt die amtierende Präsidentin Julia Diederichs. Also spendeten die Damen 500 Euro, den Gegenwert von sechs Bäumen. Eine Abordnung des Clubs schritt dann auch selbst zur Tat, nahm Spaten zur Hand und setzte die Pflanzen eigenhändig ein.

Nun heißt es warten

Ines Müller, Breckerfelderin und bei der Stadt Ennepetal als Schulsozialarbeiterin im Einsatz, machte ebenfalls bei der Aktion mit. „Ich bin mit Stefan befreundet, habe von dem Projekt gehört und zu meiner Freundin Gertrud gesagt ,Lass uns dabei sein’.“ Und Volker Külpmann, Leiter des Freizeitbades „Platsch“, grub gemeinsam mit seiner Frau Enja und den Kindern Justus und Elisa Löcher in den Waldboden und setzte kleine Bäumchen ein. Nicht zuletzt beteiligten sich einige Jugendliche, die das Projekt gut finden, daran.

Eine Delegation des Inner Wheel Clubs Hagen, der die Aktion finanziell unterstützt, zeigt auch aktiven Einsatz vor Ort. Foto: Hartmut Breyer / WP

Die Setzlinge wurden eingepflanzt und mit einem Verbissschutz versehen. „Wir haben hier viel Wildverbiss, es gibt vor allem einen Rehüberhang“, erklärt Stefan Voigt. Wildschweine verirrten sich hingegen kaum in das kleine Wäldchen. „Der Wald ist hier auf dem Berg verinselt, das ist nichts für die“, so der Naturschützer.

Nachdem die Bäume eingesetzt sind, müssen sie nun Wurzeln schlagen. Es wird einige Jahrzehnte dauern, bis daraus der gewünschte Steinzeitwald geworden ist. Doch nach etwa 25 bis 30 Jahren dürfte man bereits erkennen können, so Stefan Voigt, welche Bäume wirklich prächtig gedeihen und welche eher verkümmern.