Erneut weniger Verbrechen im EN-Kreis

Infobox Senioren werden vermehrt zu Betrugsopfern

Enkeltrick, falsche Polizeibeamte und Co. haben Hochkonjunktur: Die Anzahl der Straftaten in diesem Bereich stieg im Ennepe-Ruhr-Kreis von 412 im Jahr 2018 auf 543 im Jahr 2019 an.

Den Tätergruppen gelingt es immer wieder, die Geschädigten so weit zu beeinflussen, dass sie zum Teil große Geldsummen übergeben.

So haben Senioren aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis den Betrügern im vergangenen Jahr Einzelbeträge zwischen 37.000 und 100.000 Euro ausgehändigt. Die Polizei geht zudem von einer hohen Dunkelziffer aus.