Entweihung in Gevelsberg nach 106 Jahren

Wenn von einer Fusion die Rede ist, ist in den häufigsten Fällen der Zusammenschluss zweiter Unternehmen zu einem gemeint, nicht jedoch der Zusammenschluss zweier christlicher Gemeinden. Doch genau dies geschieht zurzeit bei der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (EFG) und der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Gevelsberg. Nach dem Jahreswechsel gehen die beiden Gemeinden fortan gemeinsame Wege im Gemeindehaus an der Weststraße.

Ein Foto für die Geschichtsbücher (von links): Bürgermeister Claus Jacobi, Pastor Christian Lunkenheimer (FeG), Pastor Adrian Wild (EFG) und Frank Hense, der neue Eigentümer der Immobilie. Foto: Laura Dicke / WP

Für das nun ehemalige Zuhause der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, die Friedenskapelle in der Schillerstraße, bedeutet die Fusion jedoch kein Ende – durch den Unternehmer und leidenschaftlichen Kunstsammler Frank Hense entsteht dort eine Kunstsammlung für die Öffentlichkeit. Zu diesem Anlass und zur Entweihung der Friedenskapelle feierte die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde nun einen letzten Gottesdienst in dem denkmalgeschützten Gebäude.

Ganze 106 Jahre lang war die Friedenskapelle für die EFG der Ort des Gemeindelebens und der Begegnung – Hochzeiten, Taufen, Gottesdienste, Konzerte und vieles mehr wurden dort gefeiert. Seit 1986 steht das Gebäude außerdem unter Denkmalschutz und ist im Laufe der Jahre, wie Bürgermeister Claus Jacobi sagte, zu einer wichtigen Instanz im gesamten Dichterviertel geworden. „Unsere Gemeinde ist von einem starken Gefühl der Verbundenheit geprägt und so ist heute nicht das Ende unseres Gemeindelebens“, erklärte Pastor Adrian Wild in seiner Predigt. Der Abschied von dem Gebäude stellt nicht nur für die Gemeinde aus knapp 57 Mitgliedern einen Neuanfang dar, sondern auch für Frank Hense, der neues kulturelles Leben in die Gemäuer bringen möchte. Nach dem Vorbild der von ihm errichteten Kunsthalle im münsterländischen Gescher möchte der gebürtige Gevelsberger auch die Friedenskapelle in eine Kunstsammlung für zeitgenössische Kunst, unter anderem aus seiner eigenen umfangreichen Sammlung von mehr als 500 Werken, verwandeln.

Weitere Kunststätte

Die Idee einer weiteren Kunststätte in seiner Heimat entstand dabei fast gleichzeitig mit dem Entschluss der Fusion der beiden freikirchlichen Gemeinden. „Wir sind keine Fremden in der Weststraße. Schon zuvor haben wir oft zusammengearbeitet und seit Ostern dieses Jahres jeden Gottesdienst gemeinsam veranstaltet und unser Gemeindeleben miteinander verflochten“, erzählte Pastor Adrian Wild. Gleichzeitig suchte Kunstsammler Frank Hense nach einem geeigneten Ort. Die zündende Idee brachte Bürgermeister Claus Jacobi ein, als dieser auf einem Seminar in Gescher war und spontan die Kunsthalle Hense besuchte. „Claus brachte das Gebäude ins Gespräch. Ich war dann einmal drin und sofort begeistert“, so Frank Hense. Innerhalb von nur zwei Monaten haben sich beide Parteien geeinigt und die Friedenskapelle wurde an den neuen Eigentümer verkauft. „So schnell solch eine Lösung finden zu können war uns nicht bewusst. Frank Hense wird eine Nutzung entstehen lassen, für die wir dankbar sein können“, freute sich auch Bürgermeister Claus Jacobi über die Entwicklung im Dichterviertel.

Während die Friedenskapelle in den kommenden Monaten bis zur Eröffnung im Mai einer umfangreichen Sanierung unterzogen wird, stellen sich FeG und EFG ihrem gemeinsamem Weg als eine Gemeinde. Beide haben in Gevelsberg bereits eine lange Tradition – sie haben ihre Anfänge jeweils Mitte des 19. Jahrhunderts und verstehen sich als Freiwilligkeitsgemeinde. Das heißt, dass die Mitglieder nur aufgrund ihrer persönlichen Glaubensentscheidung aufgenommen werden. Außerdem wird der Haushalt durch Spenden und freiwillige Beiträge finanziert und die Gemeindearbeit ist rein ehrenamtlich.

Stil der Gottesdienste

„Zwischen unseren beiden Gemeinden gibt es kaum Unterschiede. Wir haben sowohl hier vor Ort als auch regional in den zwei Gemeindebünden zahlreiche Berührungspunkte“, erklärte Adrian Wild. Die größte Gemeinsamkeit und Basis der kommenden Zusammenarbeit ist dabei der evangelische Glaube. Geringe Unterschiede gibt es im Bereich der Aufnahme von Mitgliedern durch die Taufe oder ein Glaubensbekenntnis sowie bei dem Stil der Gottesdienste, wie Pastor Adrian Wild berichtete: „Unser Gottesdienst war immer noch etwas traditioneller und bei der FeG ist es zeitgenössischer. Wir werden jedoch nichts aufgeben, sondern wollen beides aufrechterhalten“.

Auch die Gemeindeaktivitäten wie die Jungschar, der Seniorenkreis oder die verschiedenen Hauskreise der EFG sollen trotz der Fusion weiterhin bestehen. „Unser Angebot leidet nicht unter der Fusion, sondern wird durch mehr Ehrenamtliche sogar verbessert“, so Adrian Wild. Jedoch nicht alle der ehrenamtlichen Helfer der EFG haben sich dazu entschieden, weiterhin in der Gemeinde aktiv zu bleiben. Durch die zahlreichen Helfer der FeG und die mehr als 100 Mitglieder wird dies für das zukünftige Gemeindeleben kein Problem darstellen.