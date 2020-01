Ennepetaler rastet erst bei Polizei und dann im Gericht aus

Ein 63-Jähriger soll Polizeibeamte bei einem Einsatz übel beleidigt haben. Auch vor dem Schwelmer Amtsgericht zeigte sich der aufbrausende Ennepetaler nicht gerade von seiner Schokoladenseite. So kurz die Verhandlung mit insgesamt rund 30 Minuten dauerte, so turbulent und laut war sie. „Die kriegen hier sowieso wieder Recht! Mir ist auch Ihr Urteil sowas von scheißegal!“, stänkerte der Ennepetaler aggressiv gegen die Richterin.

Ein Polizeibeamter (27) hatte gerade bezeugt, vom Angeklagten schwer beleidigt worden zu sein mit dem Wortlaut: „Fick dich doch, Alter!“ Der Prozess war nur wenige Minuten alt, als bereits klar war, dass hier ein sehr unbeherrschter, wütender Mann auf der Anklagebank saß. Schon bei der kleinsten Bemerkung ging er in die Luft. Die Richterin ermahnte ihn mehrmals, Ruhe zu bewahren, was größtenteils auf taube Ohren stieß. Sein aggressives Auftreten trug erheblich dazu bei, dass am Ende den beiden Polizeibeamten geglaubt wurde und der Mann eine Geldstrafe kassierte.

63-Jähriger gegenüber Beamten zunehmend respektlos

Und das war passiert: Am 27. Oktober 2018 kam es in einem Wohnhaus in Voerde zu einem Polizeieinsatz. Der Hausbesitzer hatte in der Nacht zwei kleine Feuer bemerkt. Die beiden Mini-Brandherde konnten sofort gelöscht werden, niemand kam zu Schaden. Vorsorglich hatte der Hausherr alle Mieter aus den Betten geklingelt, darunter auch den Angeklagten.

Recht Beamtenbeleidigung Beamtenbeleidigung, also die Beleidigung eines Amtsträgers während seiner Dienstausübung, stellt in Deutschland keinen eigenen Straftatbestand dar. Ein Beamter ist hierzulande nicht anders gestellt als jeder andere Bürger auch. Ausnahme: Die Verunglimpfung des Bundespräsidenten steht unter Strafe. Beleidigung kann mit einer Geldstrafe oder in besonders schweren Fällen sogar mit einer Haftstrafe bestraft werden.

Zwei Polizeibeamte rückten an, um den Fall aufzunehmen. Und das schmeckte dem 63-Jährigen offenbar gar nicht. „Er wurde zunehmend respektlos und meinte wohl, uns unsere Arbeit erklären zu müssen“, sagte der Polizeibeamte aus. Der Angeklagte habe ihn und seine Kollegin geduzt, was sich beide verbaten. Dann soll der renitente Mieter gebrüllt haben: „Fick dich doch, Alter!“

Der Ennepetaler bestritt den Anklagevorwurf. Aber auch vor Gericht hielt sich der Angeklagte kaum im Zaum. Die anfängliche Unterwürfigkeit der Richterin gegenüber währte nicht lange und er vergaß sich. Noch während der Aussage des Polizeibeamten kreischte der 63-Jährige zornig dazwischen: „Der lügt doch!“ Und als die 24-jährige Kollegin die Aussage bestätigte: „Das ist doch von beiden abgesprochen! Ich kenn die Kameraden!“ Auf die Frage der Richterin, welchen Grund die beiden Beamten seiner Meinung nach haben sollten, das zu tun, wurde der Mann noch garstiger und griff auch das Gericht an und tobte, dass die Richterin ihn bestrafen könne, wie sie wolle. Ihm sei das Urteil „scheißegal“.

Das Gericht verhängte eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 15 Euro (600 Euro). Da bäumte sich der Angeklagte ein weiteres Mal auf: „Eins steht fest: Ich bezahle keinen Cent für die beiden! Lieber sitze ich die Scheiße im Knast ab!“ Und das wird er tatsächlich tun müssen, falls er die Strafe nicht binnen sechs Monaten zahlt.